В Одесі понад 170 тисяч дітей: які щеплення слід робити з першого дня життя

Діти на прийомі у педіатра. Фото: https://omr.gov.ua

Кількість дітей в Одесі складає 170 976, з них 88 069 хлопчиків та 82 907 дівчаток. Минулого тижня в місті народилося 123 маленьких українців, серед яких була одна пара двійнят.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"В Одесі спостерігається тенденція до зростання кількості дітей, які перебувають під наглядом лікарів міських дитячих поліклінік. Середня кількість дітей на одного педіатра складає 891 дитина при рекомендованій оптимальній кількості 900 дітей, що є дуже гарним показником", — йдеться в повідомленні.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планова ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

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