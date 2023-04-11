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В Одессе более 170 тысяч детей: какие прививки следует делать с первого дня жизни

11 апреля 2023 15:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе более 170 тысяч детей: какие прививки следует делать с первого дня жизни
Дети на приеме у педиатра. Фото: https://omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Число детей в Одессе составляет 170 976, из них 88 069 мальчиков и 82 907 девочек. На прошлой неделе в городе родилось 123 маленьких украинца, среди которых была одна пара близнецов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"В Одессе наблюдается тенденция роста количества детей, которые находятся под наблюдением врачей городских детских поликлиник. Среднее количество детей на одного педиатра составляет 891 ребенок при рекомендованном оптимальном количестве 900 детей, что является очень хорошим показателем", — говорится в сообщении.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

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