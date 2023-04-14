В детских больницах Одессы за год вылечено более 6300 детей

Детская больница в Одессе. Фото: omr.gov.ua

Даже во время военного времени, дети, которые находятся в городских детских больницах Одессы, продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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МДЛ №2 — опорное медицинское учреждение, оказывающее медицинскую помощь детям в возрасте от одного до 18 лет с хроническими заболеваниями. Больница имеет 185 коек, в том числе 12 коек интенсивной терапии. В течение 2022 года, 2645 детей получили лечение в этой больнице, включая 492 младенца и 431 ребенка с заболеваниями органов дыхания. Кроме того, МДЛ №2 имеет современное отделение интенсивной терапии новорожденных и производит капитальный ремонт приемно-диагностического отделения с рентгенкабинетом.

Младенец получает необходимую медицинскую помощь в Одессе. Фото: omr.gov.ua

Городская детская клиническая больница №3 также оказывает медицинскую помощь детям на 175 койках, включая 24 койки интенсивной терапии. В 2022 году 3710 детей получили лечение в этой больнице, преимущественно дети с неврологическими заболеваниями и COVID-19. Больница также открыла отделение интенсивной терапии. В 2022 году здесь прошли 3710 детей, преимущественно дети с неврологическими заболеваниями и COVID-19.

Отметим, что количество детей в Одессе составляет 170 976, из них 88 069 мальчиков и 82 907 девочек. На прошлой неделе в городе родилось 123 маленьких украинца, среди которых была одна пара близнецов.

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