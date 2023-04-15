В Одессе изменили правила получения справки о многодетности семьи: какие документы необходимы

Мать с новорожденным. Фото: pixabay

В порядке изготовления и выдачи свидетельств родителей многодетной семьи и ребенка введены некоторые изменения. Речь идет не обо всех случаях, а о регистрации повторного брака, где один родитель является воспитателем ребенка от предыдущего брака. Тогда необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих этот факт.

Об этом сообщает ЦНАП в Одесской области.

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Какие документы следует подать

Копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей после расторжения брака;

выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства заявителя и ребенка, в бумажной или электронной форме;

копия судебного приказа/решения суда о взыскании алиментов, где указано место жительства ребенка;

копия заключения службы по делам детей о подтверждении места жительства ребенка для его временного выезда за пределы Украины;

копия акта обследования условий проживания, выданного службой по делам детей;

копия справки о взятии на учет ВПО;

копия решения суда о лишении отца или матери родительских прав, признании отца (матери) недееспособным (недееспособным), без вести отсутствующим (отсутствующим);

копия свидетельства о смерти отца или матери;

копия свидетельства о рождении ребенка — в случае внесения в актовую запись гражданского состояния изменений в связи с усыновлением такого ребенка.

С актуализированными информационными карточками административных услуг многодетным семьям можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, даже во время военного положения находящиеся в городских детских больницах Одессы дети продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.