В Одессе изменили правила получения справки о многодетности семьи: какие документы необходимы
В порядке изготовления и выдачи свидетельств родителей многодетной семьи и ребенка введены некоторые изменения. Речь идет не обо всех случаях, а о регистрации повторного брака, где один родитель является воспитателем ребенка от предыдущего брака. Тогда необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих этот факт.
Об этом сообщает ЦНАП в Одесской области.
Какие документы следует подать
- Копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей после расторжения брака;
- выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства заявителя и ребенка, в бумажной или электронной форме;
- копия судебного приказа/решения суда о взыскании алиментов, где указано место жительства ребенка;
- копия заключения службы по делам детей о подтверждении места жительства ребенка для его временного выезда за пределы Украины;
- копия акта обследования условий проживания, выданного службой по делам детей;
- копия справки о взятии на учет ВПО;
- копия решения суда о лишении отца или матери родительских прав, признании отца (матери) недееспособным (недееспособным), без вести отсутствующим (отсутствующим);
- копия свидетельства о смерти отца или матери;
- копия свидетельства о рождении ребенка — в случае внесения в актовую запись гражданского состояния изменений в связи с усыновлением такого ребенка.
С актуализированными информационными карточками административных услуг многодетным семьям можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, даже во время военного положения находящиеся в городских детских больницах Одессы дети продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.