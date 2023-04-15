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В Одессе изменили правила получения справки о многодетности семьи: какие документы необходимы

15 апреля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе изменили правила получения справки о многодетности семьи: какие документы необходимы
Мать с новорожденным. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В порядке изготовления и выдачи свидетельств родителей многодетной семьи и ребенка введены некоторые изменения. Речь идет не обо всех случаях, а о регистрации повторного брака, где один родитель является воспитателем ребенка от предыдущего брака. Тогда необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих этот факт.

Об этом сообщает ЦНАП в Одесской области.

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Какие документы следует подать

  • Копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей после расторжения брака;
  • выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства заявителя и ребенка, в бумажной или электронной форме;
  • копия судебного приказа/решения суда о взыскании алиментов, где указано место жительства ребенка;
  • копия заключения службы по делам детей о подтверждении места жительства ребенка для его временного выезда за пределы Украины;
  • копия акта обследования условий проживания, выданного службой по делам детей;
  • копия справки о взятии на учет ВПО;
  • копия решения суда о лишении отца или матери родительских прав, признании отца (матери) недееспособным (недееспособным), без вести отсутствующим (отсутствующим);
  • копия свидетельства о смерти отца или матери;
  • копия свидетельства о рождении ребенка — в случае внесения в актовую запись гражданского состояния изменений в связи с усыновлением такого ребенка.

С актуализированными информационными карточками административных услуг многодетным семьям можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, даже во время военного положения находящиеся в городских детских больницах Одессы дети продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.

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