Эвакуированных за границу детей-сирот из Одесчины можно усыновить

Ребенок держит за руки родителей. Фото: google

Украинские граждане имеют возможность усыновить более 1000 детей-сирот и детей без родительской опеки, эвакуированных из Одесчины. С 1 июня началась процедура усыновления.

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Одесской областной военной администрации Наталья Утюпина.

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В настоящее время около 600 детей-сирот находятся в Польше, а также есть группы детей в Румынии, Турции и Литве. В общей сложности более 1000 детей были эвакуированы за границу. Ранее, до 1 июня, эти дети не были зарегистрированы для усыновления, кроме случаев, когда родители восстанавливали свои права или когда родственники были готовы взять ребенка под опеку.

"Теперь детей-сирот можно ставить на учет по усыновлению. Мы дали распоряжение городским администрациям региона до 7 июля внести детей-сирот в учет по усыновлению", — рассказала Утюпина.

Процесс усыновления эвакуированных украинских детей находится во временно заблокированном состоянии для иностранных граждан. Лица, намеренные усыновить ребенка, должны пройти определенные процедуры.

Первым этапом является онлайн-встреча, которая фиксируется на видео и сохраняется. Далее проходит личная встреча с ребенком, для чего один или оба родителя (если имеют разрешение на пересечение границы) должны посетить страну, где находится ребенок.

Дальнейшие шаги включают подачу заявления в местную службу по делам детей и получение заключения о целесообразности усыновления. Затем кандидаты должны обратиться в суд по месту нахождения заведения, где находится ребенок.

"После вступления в силу положительного решения об усыновлении ребенка родители имеют право уехать за границу и забрать своего ребенка", — добавила Утюпина.

Также до момента усыновления кандидаты могут устроить ребенка на попечение сроком на три месяца. Это сделано для обеспечения переезда ребенка в новую семью и оформления необходимых документов.

Напомним, в порядке изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка введены некоторые изменения. Речь идет не обо всех случаях, а о регистрации повторного брака, где один родитель является воспитателем ребенка от предыдущего брака. Тогда необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих этот факт.