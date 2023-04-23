12-річна система шкільної освіти: які переваги отримають одеські школярі

Одеські школярі на уроках. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують запровадити з 2024 року 12-річну систему навчання. Вона допоможе покращити якість освіти та інтегрувати її до програм Європейського Союзу.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко.

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За його словами, нині більшість країн Європейського союзу вже навчаються за 12-річною системою. Урядовець підкреслив, що в разі введення 12-річки може бути сформована середня профільна школа, яка допоможе дитині визначитися у майбутній професії.

Зазначимо, що таке нововведення сприятиме тому, що атестати середньої освіти будуть повністю визнаватися в європейських країнах, де нині навчається чимало українських школярів, зокрема з Одеси.

Нині в Міністерстві освіти проводять експертні дослідження для того, щоб ухвалити виважене рішення, коли запровадити 12-річну освіту.

Нагадаємо, одесити висловили своє бачення щодо скорочення кількості предметів у школах. Деталі читайте у нашому матеріалі.