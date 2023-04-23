12-летняя система школьного образования: какие преимущества получат одесские школьники
В Украине предлагают ввести с 2024 года 12-летнюю систему обучения. Она поможет улучшить качество образования и интегрировать его в программы Европейского Союза.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
По его словам, сейчас большинство стран Европейского союза уже обучаются по 12-летней системе. Чиновник подчеркнул, что в случае введения 12-летки может быть сформирована средняя профильная школа, которая поможет ребенку определиться в будущей профессии.
Отметим, что такое нововведение будет способствовать тому, что аттестаты среднего образования будут полностью признаваться в европейских странах, где учится немало украинских школьников, в частности из Одессы.
Сейчас в Министерстве образования проводятся экспертные исследования для того, чтобы принять взвешенное решение, когда ввести 12-летнее образование.
Напомним, одесситы выразили свое видение сокращения количества предметов в школах. Подробности читайте в нашем материале.