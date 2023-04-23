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12-летняя система школьного образования: какие преимущества получат одесские школьники

23 апреля 2023 17:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
12-летняя система школьного образования: какие преимущества получат одесские школьники
Одесские школьники на уроках Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Украине предлагают ввести с 2024 года 12-летнюю систему обучения. Она поможет улучшить качество образования и интегрировать его в программы Европейского Союза.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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По его словам, сейчас большинство стран Европейского союза уже обучаются по 12-летней системе. Чиновник подчеркнул, что в случае введения 12-летки может быть сформирована средняя профильная школа, которая поможет ребенку определиться в будущей профессии.

Отметим, что такое нововведение будет способствовать тому, что аттестаты среднего образования будут полностью признаваться в европейских странах, где учится немало украинских школьников, в частности из Одессы.

Сейчас в Министерстве образования проводятся экспертные исследования для того, чтобы принять взвешенное решение, когда ввести 12-летнее образование.

Напомним, одесситы выразили свое видение сокращения количества предметов в школах. Подробности читайте в нашем материале.

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