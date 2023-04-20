Скільки предметів має бути у шкільній програмі

Навчальний процес в одеській школі. Фото: Новини.LIVE

Надважкі шкільні рюкзаки через велику кількість книжок і величезний список предметів — все це може піти в минуле. Міністр освіти України Оксен Лісовий вирішив, що навчання має бути раціональним. Сьогодні шкільна програма налічує близько 20 дисциплін, які освоїти одночасно досить складно, тому їх треба зменшити. Крім того, чиновник зазначив, що планує спростити навчання дітей, які перебувають за кордоном. Оскільки вони перевантажуються, коли паралельно проходять шкільний курс в українських та іноземних закладах освіти.

Але що скажуть батьки? Чи згодні вони з тим, що предметів у школах може стати менше? Ці питання журналісти Новини.LIVE поставили одеситам.

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Нині шкільна програма складна

Після появи в інфопросторі новини про необхідність скорочення навчальних предметів у школі, у соцмережах виникли гострі дискусії щодо доцільності такого рішення і до яких наслідків це може призвести.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий вважає, що нині у школах завелика кількість предметів. Учням складно засвоїти матеріал, який викладається. За його словами, за два роки епідемії ковіду та рік повномасштабної війни в Україні, психологічне і розумове навантаження на дитину є дуже високим.

Одеситка Олена погоджується з тим, що дітям стало важче вчитися. Але проблему вбачає лише у форматі навчання, а не в кількості предметів.

Олена про складнощі онлайн-навчання. Фото: Новини.LIVE

"Дітям у будь-якому випадку важко проходити навчання онлайн. Комусь із дорослих потрібно весь час бути з ними. Особисто нам доводиться потім із донькою ще повторювати те, що вони проходили на уроках. Але я не думаю, що варто скорочувати кількість предметів, бо у них і так зараз майже режим канікул цілий рік. У випадку, якщо все ж таки зменшать предмети, то обов’язково повинні залишитися: математика, українська та іноземні мови, а також я досліджую світ", — ділиться своїми думками Олена.

Тим часом донька Олени — Марія, каже, що зараз єдине бажання для неї — повернутися до очного навчання.

"Насправді дуже хочеться, аби я вже була у класі зі вчителем та учнями. Під час онлайн навчання мені важко стає тоді, коли є питання або якась помилка і вчитель не може особисто підійти та вказати на неї. Вдома мені допомагає бабуся або мама", — розповідає Марія.

Вибірковість предметів

За словами міністра, нині у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів. Таку кількість під час онлайн-навчання складно засвоїти. А якщо немає відповідних гаджетів для відвідування уроків, то в нинішніх умовах — це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні.

Одеситка Юлія вважає, що скорочення предметів може призвести до додаткових труднощів. Адже для того, аби дитина була всесторонньо розвинутою, мають бути різні предмети, а не лише основні.

Юлія про необхідність відвідування додаткових занять. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що не варто скорочувати навчальні предмети у школі, діти повинні навчатися. Вони мають бути розумними, це ж наше майбутнє. Якщо зменшать кількість предметів, то важче стане батькам, бо не у всіх є можливість водити дітей на додаткові заняття. Особисто ми додатково відвідуємо українську, англійські мови та математику", — розповідає Юлія.

Кароліна — донька Юлії, каже, що навіть у форматі онлайн їй не важко вчитися, втім, єдине бажання — повернутися вже за шкільні парти.

"Мені легко вчитися, дуже сильного навантаження немає. Трохи важко дається німецька мова, бо це новий предмет, а все інше — досить легко і цікаво. Нині ми вчимося онлайн, але краще, коли очне навчання, бо від комп’ютера вже болить голова", — розповідає Кароліна.

Шкільна програма потребує перегляду

Тим часом міністр освіти роз’яснює, що нині питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання.

Одеситка Клавдія Костянтинівна вважає, що реформування системи освіти в Україні лише погіршило якість знань у школярів. Тому вона виступає категорично проти скорочення кількості предметів. Жінка вважає, що такі нововведення можуть призвести до катастрофічних наслідків у майбутньому.

Клавдія Костянтинівна про реформування системи освіти. Фото: Новини.LIVE

"Я проти цього, бо дитина повинна здобути повноцінну освіту. Ну скільки ж можна скорочувати, це неправильне рішення. От я згадую свої шкільні роки: тоді теж було чимало навчальних предметів, тому вважаю, що вони повинні залишитися і діти мають їх вивчати та бути всесторонньо розвинутими. Мені не дуже подобається така ініціатива. Я перепрошую за грубість, але чимало дітей сьогодні тупіють, вони на елементарні питання відповісти не можуть", — зазначає Клавдія Костянтинівна.

Підтримує її в цьому і Роман. Каже, якщо у школярів з’явиться вільний час, то діти його будуть витрачати просто на гру в гаджети.

Роман про ефективність використання школярами вільного часу. Фото: Новини.LIVE

"Я не погоджуюся із тим, що треба скорочувати предмети, бо діти повинні розвиватися, їх треба чимось займати. А якщо у них з’явиться вільний час, то вони його будуть заповнювати грою з гаджетами або сидіти у телефоні. По суті, витратять час марно. Я вважаю, що сину сьогодні не важко, якщо буде більше вільного часу — будуть ліниві", — наголошує Роман.

Син Романа — Володимир, нині навчається очно. Каже, що всі предмети вивчає із цікавістю.

"Я навчаюся очно і мені у принципі легко. Дуже цікава математика, українська теж дається легко, а все інше — нормально. Онлайн мені набагато важче, бо весь час треба сидіти, а хочеться рухатися", — розповідає Володимир.

Вибір освітнього напрямку у старшій школі

Згідно з Законом "Про освіту" 2017, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці.

Чимало одеситів вважають, що така ініціатива має право на реалізацію, але лише разом із педагогами-практиками з різних областей.

Григорій про нововведення у шкільній програмі. Фото: Новини.LIVE

"Головне, щоб школярі були задоволені. Але результати зможе дати відсутність війни. Перемога над ворогом і щоб діти були живі та здорові. А те, що планують змінити трохи програму — не бачу у цьому нічого страшного. Сьогодні діти дуже хочуть у школу, бо їм не вистачає спілкування з однокласниками та товаришами", — розповідає одесит Григорій.

Як бачимо, більшість із опитаних нами батьків проти зменшення кількості предметів у школах. Одеські школярі поки що теж задоволені навчальним процесом. Але так чи інакше, перш ніж змінювати освітню програму, це питання має пройти детальне вивчення та аналіз, щоб у майбутньому не довелося проводити чергову реформу.