Сколько предметов должно быть в школьной программе

Учебный процесс в одесской школе. Фото: Новини.LIVE

Сверхтяжелые школьные рюкзаки из-за обилия книг и огромного списка предметов — все это может уйти в прошлое. Министр образования Украины Оксен Лисовой решил, что обучение должно быть рациональным. Сегодня школьная программа насчитывает около 20 дисциплин, которые освоить одновременно достаточно сложно, поэтому их нужно уменьшить. Кроме того, чиновник отметил, что планирует упростить обучение детей, которые находятся за границей. Поскольку они перегружаются, когда параллельно проходят школьный курс в украинских и иностранных учебных заведениях.

Но что скажут родители? Согласны ли они с тем, что предметов в школах может оказаться меньше? Эти вопросы журналисты Новини.LIVE задали одесситам.

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Сейчас школьная программа сложная

После появления в инфопространстве новости о необходимости сокращения учебных предметов в школе, в соцсетях возникли острые дискуссии по поводу целесообразности такого решения и к каким последствиям это может привести.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что сейчас в школах слишком много предметов. Учащимся сложно усвоить материал. По его словам, за два года эпидемии ковида и год полномасштабной войны в Украине, психологическая и умственная нагрузка на ребенка очень высокая.

Одесситка Елена соглашается с тем, что детям стало труднее обучаться. Но проблему видит только в формате обучения, а не в количестве предметов.

Елена о сложностях онлайн-обучения. Фото: Новини.LIVE

"Детям в любом случае трудно проходить обучение онлайн. Кому-то из взрослых нужно все время находиться с ними. Лично нам приходится потом с дочерью еще повторять то, что они проходили на уроках. Но я не думаю, что стоит сокращать количество предметов, потому что у них и так сейчас почти режим каникул круглый год. В случае, если все-таки уменьшат количество предметов, то обязательно должны остаться: математика, украинский и иностранные языки, а также я исследую мир", — делится своими мыслями Елена.

Между тем, дочь Елены — Мария, говорит, что сейчас единственное желание для нее — вернуться к очной учебе.

"На самом деле очень хочется, чтобы я уже была в классе с учителем и учениками. Во время онлайн обучения мне тяжело становится тогда, когда есть вопросы или какая-то ошибка и учитель не может лично подойти и указать на нее. Дома мне помогает бабушка или мама", — рассказывает Мария.

Избирательность предметов

По словам министра, в настоящее время в 7-9 классах дети изучают около 20 предметов. Такое количество во время онлайн обучения сложно усвоить. А если нет соответствующих гаджетов для посещения уроков, то в нынешних условиях это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные.

Одесситка Юлия считает, что сокращение предметов может привести к дополнительным трудностям. Ведь для того, чтобы ребенок был всесторонне развит, должны быть разные предметы, а не только основные.

Юлия о необходимости посещения дополнительных занятий. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что не стоит сокращать учебные предметы в школе, дети должны учиться. Они должны быть умными, это же наше будущее. Если уменьшат количество предметов, то труднее станет родителям, потому что не у всех есть возможность водить детей на дополнительные занятия. Мы, например, дополнительно посещаем украинский, английские языки и математику", — рассказывает Юлия.

Каролина — дочь Юлии, говорит, что даже в формате онлайн ей не трудно учиться, впрочем, единственное желание — вернуться уже за школьные парты.

"Мне легко учиться, очень сильной нагрузки нет. Немного тяжело дается немецкий язык, потому что это новый предмет, а все остальное — довольно легко и интересно. Сейчас мы учимся онлайн, но лучше, когда очное обучение, потому что от компьютера уже болит голова", — рассказывает Каролина.

Школьная программа требует пересмотра

Между тем, министр образования разъясняет, что сейчас вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированные учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю работу, в какой форме происходит обучение.

Одесситка Клавдия Константиновна считает, что реформирование системы образования в Украине только ухудшило качество знаний у школьников. Поэтому она выступает категорически против сокращения количества предметов. Женщина считает, что такие нововведения могут привести к катастрофическим последствиям в будущем.

Клавдия Константиновна о реформировании системы образования. Фото: Новини.LIVE

"Я против этого, потому что ребенок должен получить полноценное образование. Ну сколько же можно сокращать, это неправильное решение. Вот я вспоминаю свои школьные годы: тогда тоже было немало учебных предметов, поэтому считаю, что они должны остаться и дети должны их изучать и быть всесторонне развитыми. Мне не очень нравится такая инициатива. Я извиняюсь за грубость, но многие дети сегодня тупеют, они на элементарные вопросы ответить не могут", — отмечает Клавдия Константиновна.

Поддерживает ее в этом и Роман. Говорит, если у школьников появится свободное время, то дети его будут тратить на игру в гаджеты.

Роман об эффективности использования школьниками свободного времени. Фото: Новини.LIVE

"Я не соглашаюсь с тем, что нужно сокращать предметы, потому что дети должны развиваться, их надо чем-то занимать. А если у них появится свободное время, то они его будут заполнять игрой с гаджетами или сидеть в телефоне. По сути, потратят время бесполезно. Я считаю, что сыну сегодня не трудно, если будет больше свободного времени — будут ленивыми", — отмечает Роман.

Сын Романа — Владимир, сейчас уроки проходит очно. Говорит, что все предметы изучает с интересом.

"Я учусь очно и мне в принципе легко. Очень интересная математика, украинский тоже дается легко, а все остальное — нормально. Онлайн мне гораздо труднее, потому что все время надо сидеть, а хочется двигаться", — рассказывает Владимир.

Выбор образовательного направления в старшей школе

Согласно Закону "Об образовании" 2017 года, в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться. Соответственно, это должен изменить подход по мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице.

Многие одесситы считают, что такая инициатива имеет право на реализацию, но только вместе с педагогами-практиками из разных областей.

Григорий о нововведениях в школьной программе. Фото: Новини.LIVE

"Главное, чтобы школьники были довольны. Но результаты сможет дать отсутствие войны. Победа над врагом и чтобы дети были живы и здоровы. А то, что планируют изменить немного программу — не вижу в этом ничего страшного. Сегодня дети очень хотят в школу, потому что им не хватает общения с одноклассниками и товарищами", — рассказывает одессит Григорий.

Как видим, большинство опрошенных нами родителей против уменьшения количества предметов в школах. Одесские школьники пока тоже довольны учебным процессом. Но, так или иначе, прежде чем менять образовательную программу, этот вопрос должен пройти детальное изучение и анализ, чтобы в будущем не пришлось проводить очередную реформу.