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Цифрові навчальні центри відкриють у школах Миколаєва

17 квітня 2023 15:52
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Цифрові навчальні центри відкриють у школах Миколаєва
Миколаївський класичний ліцей. Фото: Миколаївська міська рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Незабаром у Миколаєві запрацюють цифрові навчальні центри для школярів. Вони функціонуватимуть на базі п’яти освітніх закладів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Діти зможуть відвідувати даний цифровий центр, щоб проводити час з користю для себе. Ми з нашими вчителями розробили план роботи, щоб запропонувати певні напрямки занять. Це психологічна служба, навчання, підготовка до мультимедійного національного тесту, ігри, фільми англійською та українською мовами з подальшим обговоренням тощо", — зазначила керівниця ліцею Олена Вєднікова.

Нагадаємо, у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2023" переміг педагог з Одеси — Олег Денисов. Він здобув першість у номінації "Захист України".

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