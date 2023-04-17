"Учитель року-2023": педагог з Одеси став переможцем у Всеукраїнському конкурсі

Педагог з Одеси — переможець Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023"
У Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2023" переміг педагог з Одеси — Олег Денисов. Він здобув першість у номінації "Захист України".
Про це повідомляє директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
"Одесо, вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2023". У номінації "Захист України" першість отримав Олег Денисов! Пишаємось і радіємо разом з переможцем", — написала Олена Буйневич.
Зазначимо, Олег Денисов працює учителем Одеського ліцею №1 імені А.П. Бистріної.
Історія конкурсу "Учитель року"
Учитель року — щорічний Всеукраїнський конкурс, що проводиться з метою стимулювання участі педагогів у процесах становлення та розвитку ефективної національної системи освіти та популяризації найкращих і новітніх педагогічних практик, зростання професійної майстерності вчителів.
Зазначимо, за підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023" Одещина поповнилася найкращими педагогами. Одним із номінантами став вчитель, який здобував перемогу й 2019-го року.
Нагадаємо, окрім базової заробітної плати, педагоги можуть отримувати додаткові виплати. Розміри доплат за окремі види роботи встановлюються згідно з Постановою № 1391.