Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Педагог з Одеси — переможець Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023" arrow

Педагог з Одеси — переможець Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023"

17 квітня 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
"Учитель року-2023": педагог з Одеси став переможцем у Всеукраїнському конкурсі
Олег Денисов — учитель року в номінації "Захист України". Фото: Олег Денисов
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2023" переміг педагог з Одеси — Олег Денисов. Він здобув першість у номінації "Захист України".

Про це повідомляє директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Читайте також:

"Одесо, вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2023". У номінації "Захист України" першість отримав Олег Денисов! Пишаємось і радіємо разом з переможцем", — написала Олена Буйневич.

Зазначимо, Олег Денисов працює учителем Одеського ліцею №1 імені А.П. Бистріної.

Історія конкурсу "Учитель року"

Учитель року — щорічний Всеукраїнський конкурс, що проводиться з метою стимулювання участі педагогів у процесах становлення та розвитку ефективної національної системи освіти та популяризації найкращих і новітніх педагогічних практик, зростання професійної майстерності вчителів.

Зазначимо, за підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023" Одещина поповнилася найкращими педагогами. Одним із номінантами став вчитель, який здобував перемогу й 2019-го року. 

Нагадаємо, окрім базової заробітної плати, педагоги можуть отримувати додаткові виплати. Розміри доплат за окремі види роботи встановлюються згідно з Постановою № 1391.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB