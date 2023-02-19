На Одещині пройшов обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2023": хто переможці.

У сотні найкращих є четверо номінантів

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023" Одещина поповнилася найкращими педагогами. Одним із номінантами став вчитель, який здобував перемогу й 2019-го року.

Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.

"Ми провели цей конкурс у непрості для нашої країни часи, але він не про війну. Він про незламність наших освітян! Дякую журі, оргкомітету, Одеській академії неперервної освіти за створені належні умови для проведення випробувань", — йдеться у зверненні директора Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.

Номінантами стали: