На Одещині пройшов обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2023": хто переможці.

"Наша гордість": на Одещині визначили найкращих учителів року
За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023" Одещина поповнилася найкращими педагогами. Одним із номінантами став вчитель, який здобував перемогу й 2019-го року.
Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.
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"Ми провели цей конкурс у непрості для нашої країни часи, але він не про війну. Він про незламність наших освітян! Дякую журі, оргкомітету, Одеській академії неперервної освіти за створені належні умови для проведення випробувань", — йдеться у зверненні директора Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.
Номінантами стали:
- Номінація "Фізична культура" — Янкова Марія Станіславівна, вчитель закладу загальної середньої освіти №6 міста Білгорода-Дністровського;
- Номінація "Захист України" — Денисов Олег Володимирович, вчитель Одеського ліцею №1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради;
- номінація "Основи здоров'я" — Саламаха Кристина Станіславівна, вчитель Балтського ліцею №3 Балтської міської ради Одеської області;
- Номінація "Початкова освіта" — Русавська Ірина Петрівна, вчитель Балтського ліцею №1 імені Олеся Гончара Балтської міської ради. Раніше ми писали, що в Одесі учні 5-9 класів можуть безплатно приєднатися до освітнього проєкту з вивчення математики. Головна мета — навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів. Також з робочим візитом в Одесі був міністр освіти Сергій Шкарлет. Освітян продовжують забезпечувати електронними девайсами.