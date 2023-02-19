В Одесской области прошел областной этап Всеукраинского конкурса "Учитель года-2023": кто победители.

"Наша гордость": в Одесской области определили лучших учителей года
По итогам областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года-2023" Одесщина пополнилась лучшими педагогами. Одним из номинантами стал учитель, который одерживал победу и в 2019 году.
Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА.
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"Мы провели этот конкурс в непростые для нашей страны времена, но он не о войне. Он о несокрушимости наших педагогов! Спасибо жюри, оргкомитету, Одесской академии непрерывного образования за созданные надлежащие условия для проведения испытаний", — говорится в обращении директора Департамента образования и науки Одесской ОГА.
Номинантами стали:
- Номинация "Физическая культура" — Янкова Мария Станиславовна, учитель заведения общего среднего образования №6 города Белгорода-Днестровского;
- Номинация "Защита Украины" — Денисов Олег Владимирович, учитель Одесского лицея №1 имени А.П. Быстриной Одесского городского совета;
- номинация "Основы здоровья" — Саламаха Кристина Станиславовна, учитель Балтского лицея №3 Балтского городского совета Одесской области;
- Номинация "Начальное образование" — Русавская Ирина Петровна, учитель Балтского лицея №1 имени Олеся Гончара Балтского городского совета. Ранее мы писали, что в Одессе учащиеся 5-9 классов могут бесплатно присоединиться к образовательному проекту по изучению математики. Главная цель — научить учащихся самостоятельно проработать школьный курс по математике с помощью интерактивных методов. Также с рабочим визитом в Одессе был министр образования Сергей Шкарлетт. Педагоги продолжают снабжать электронными девайсами.