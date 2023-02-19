В Одесской области прошел областной этап Всеукраинского конкурса "Учитель года-2023": кто победители.

В сотне лучших есть четверо номинантов

По итогам областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года-2023" Одесщина пополнилась лучшими педагогами. Одним из номинантами стал учитель, который одерживал победу и в 2019 году.

Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА.

"Мы провели этот конкурс в непростые для нашей страны времена, но он не о войне. Он о несокрушимости наших педагогов! Спасибо жюри, оргкомитету, Одесской академии непрерывного образования за созданные надлежащие условия для проведения испытаний", — говорится в обращении директора Департамента образования и науки Одесской ОГА.

Номинантами стали: