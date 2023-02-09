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В Одесу приїхав міністр освіти: понад шість тисяч ноутбуків доставлено до закладів освіти регіону

9 лютого 2023 15:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесу приїхав міністр освіти
Освітній процес стане кращим й за допомогою спеціальних програм
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні з робочим візитом в Одесі перебуває міністр освіти Сергій Шкарлет. Освітян продовжують забезпечувати електронними девайсами.

Про це повідомляє міністр освіти України Сергій Шкарлет.

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Понад 6 тисяч ноутбуків вже доставлено до закладів освіти Одещини. Протягом 2022 року область отримала 2061 сучасний ноутбук Chromebook, а педагоги отримали 4020 гаджетів. 

Крім того, разом з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіном передали 46 одиниць спортивного спорядження для дитячо-юнацьких спортивних шкіл Одещини та закладів загальної середньої освіти (НУШ). 

шкарлет

"Кожен із наборів містить спортивний інвентар, який передбачений для забезпечення фізкультурно-оздоровчих та рухових активностей груп до 90 дітей. Нагадаю, що наш партнер ЮНІСЕФ допоміг з обладнанням понад 1 тис. укриттів в закладах освіти,  у виданні підручника з математики для 5 класу "Нової української школи", який було видано накладом 475,5 тис. примірників", — зазначив  Сергій Шкарлет

Що відомо про програму

Загалом за підтримки Google та ЮНЕСКО в Україну доставили 62 тисячі ноутбуків Chromebook. Таким чином освітянам хочуть допомогти з дистанційним навчанням. Партнером проєкту виступає ЮНЕСКО.

Окрім передачі гаджетів, освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від компанії, а також безплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця 2022 року.

Це не перший політичний гість, що відвідав сьогодні Одещину. Максим Марченко зустрівся з Міністрами оборони України та Литви. Вони обговорили безпекову ситуацію та хід роботи зернової ініціативи. Деталі зустрічі читайте в матеріалі

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