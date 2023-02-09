В Одесу приїхав міністр освіти: понад шість тисяч ноутбуків доставлено до закладів освіти регіону
Сьогодні з робочим візитом в Одесі перебуває міністр освіти Сергій Шкарлет. Освітян продовжують забезпечувати електронними девайсами.
Про це повідомляє міністр освіти України Сергій Шкарлет.
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Понад 6 тисяч ноутбуків вже доставлено до закладів освіти Одещини. Протягом 2022 року область отримала 2061 сучасний ноутбук Chromebook, а педагоги отримали 4020 гаджетів.
Крім того, разом з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіном передали 46 одиниць спортивного спорядження для дитячо-юнацьких спортивних шкіл Одещини та закладів загальної середньої освіти (НУШ).
"Кожен із наборів містить спортивний інвентар, який передбачений для забезпечення фізкультурно-оздоровчих та рухових активностей груп до 90 дітей. Нагадаю, що наш партнер ЮНІСЕФ допоміг з обладнанням понад 1 тис. укриттів в закладах освіти, у виданні підручника з математики для 5 класу "Нової української школи", який було видано накладом 475,5 тис. примірників", — зазначив Сергій Шкарлет
Що відомо про програму
Загалом за підтримки Google та ЮНЕСКО в Україну доставили 62 тисячі ноутбуків Chromebook. Таким чином освітянам хочуть допомогти з дистанційним навчанням. Партнером проєкту виступає ЮНЕСКО.
Окрім передачі гаджетів, освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від компанії, а також безплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця 2022 року.
Це не перший політичний гість, що відвідав сьогодні Одещину. Максим Марченко зустрівся з Міністрами оборони України та Литви. Вони обговорили безпекову ситуацію та хід роботи зернової ініціативи. Деталі зустрічі читайте в матеріалі.