В Одессу приехал министр образования

Образовательный процесс станет лучше и с помощью специальных программ

Сегодня с рабочим визитом в Одессе находится министр образования Сергей Шкарлетт. Педагоги продолжают снабжать электронными девайсами.

Об этом сообщает министр образования Украины Сергей Шкарлетт.

Более 6 тысяч ноутбуков уже доставлены в учебные заведения Одесщины. В 2022 году область получила 2061 современный ноутбук Chromebook, а педагоги получили 4020 гаджетов.

Кроме того, вместе с главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муратом Шахином передали 46 единиц спортивного снаряжения для детско-юношеских спортивных школ Одесщины и общеобразовательных учреждений (НУШ).

"Каждый из наборов содержит спортивный инвентарь, который предусмотрен для обеспечения физкультурно-оздоровительных и двигательных активностей групп до 90 детей. Напомню, что наш партнер ЮНИСЕФ помог с оборудованием более 1 тыс. укрытий в учебных заведениях, в издании учебника по математике для 5 класса Новой украинской школы, который был издан тиражом 475,5 тыс. экземпляров", — отметил Сергей Шкарлет

Что известно о программе

В общей сложности при поддержке Google и ЮНЕСКО в Украину доставили 62 тысяч ноутбуков Chromebook. Таким образом, педагогам хотят помочь с дистанционным обучением. Партнером проекта выступает ЮНЕСКО.

Кроме передачи гаджетов, педагоги смогут пройти онлайн-обучение от компании, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца 2022 года.

Это не первый политический гость, посетивший сегодня Одесчину. Максим Марченко встретился с министрами обороны Украины и Литвы. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ход работы зерновой инициативы. Детали встречи читайте в материале.