"Учитель года-2023": педагог из Одессы стал победителем во Всеукраинском конкурсе

Олег Денисов — учитель года в номинации "Защита Украины". Фото: Олег Денисов

Во Всеукраинском конкурсе "Учитель года-2023" победил педагог из Одессы — Олег Денисов. Он завоевал первенство в номинации "Защита Украины".

Об этом сообщает директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Одесса, поздравляем с победой во Всеукраинском конкурсе "Учитель года-2023". В номинации "Защита Украины" первенство получил Олег Денисов! Гордимся и радуемся вместе с победителем", — написала Елена Буйневич.

Отметим, что Олег Денисов работает учителем Одесского лицея №1 имени А.П. Быстриной.

История конкурса "Учитель года"

Учитель года — ежегодный Всеукраинский конкурс, который проводится с целью стимулирования участия педагогов в процессах становления и развития эффективной национальной системы образования и популяризации лучших и новейших педагогических практик, роста профессионального мастерства учителей.

Отметим, по итогам областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года-2023" Одесчина пополнилась лучшими педагогами. Одним из номинантов стал учитель, который одерживал победу и в 2019 году.

Напомним, кроме базовой заработной платы, педагоги могут получать дополнительные выплаты. Размеры доплат за отдельные виды работы устанавливаются в соответствии с Постановлением №1391.