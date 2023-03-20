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Педагоги Одеси можуть отримати доплати й надбавки

20 березня 2023 12:19
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Педагоги Одеси можуть отримати доплати й надбавки
Розмір зарплати залишиться на рівні минулого року
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Окрім базової заробітної плати, педагоги можуть отримувати додаткові виплати. Розміри доплат за окремі види роботи встановлюються згідно з Постановою № 1391.

Про це йде мова у Постанові  Кабінету міністрів України.

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Оплата праці педагога може бути визначена як за години, так і за місяць роботи, залежно від типу та умов праці. Окрім базової заробітної плати, педагоги можуть отримувати додаткові виплати за:

  • педагогічну майстерність,
  • наукову роботу,
  • доплати за викладання додаткових предметів,
  • класного керівника,
  • різні види доплат та компенсацій (наприклад, за викладання у важких чи шкідливих умовах, за перевиконання нормативів) тощо.

Які доплати й надбавки мають вчителів у 2023 році

Окрім оплати за ставкою, педагоги мають право на доплати й надбавки. Розміри доплат за окремі види роботи встановлюються згідно з Постановою № 1391.

Найбільш поширеними доплатами й надбавками у педпрацівників наразі є:

  • надбавка за стаж педагогічної (також науково-педагогічної) роботи – 10% (3 роки), 20% (20 років) та 30% (30 років);
  • надбавка за престижність праці – 20%;
  • доплата за перевірку письмових робіт – 15% (у 1 − 4 класах, незалежно від навантаження), 10 − 20% (у 5 − 12 класах, але тут все залежить від предмета: 20% – мова й література, 15% – математика, 10% – іноземна мова, креслення);
  • доплата за класне керівництво – 20% (початкові класи), 25% (старші класи);
  • доплати за завідування та керівництво гуртками, лабораторіями тощо – 10 − 15%;
  • надбавка за сертифікацію – 20% (протягом строку дії сертифіката).

Чи очікувати підвищення зарплати  вчителям Одеської області

В Кабміні зазначають, зарплата вчителів має відповідати їх кваліфікації та досвіду.  Тому  в основу нарахування оплати праці закладена єдина тарифна сітка, а також педагоги можуть отримувати надбавки та доплати.

Підвищення зарплат вчителів у 2023 році скасували. Рішення Кабміну призупиняє норму, яка встановлювала з 1 січня 2023 року мінімальний розмір ставки зарплати педагога — чотири прожиткові мінімуми.

Додамо, що станом на 1 січня 2023 року, прожитковий мінімум становить 2684 гривень. Тому, оплата праці вчителів у школах у 2023 році залишається на рівні попереднього року.

Одеські вчителі наразі отримують від 6 до 21 тисячі гривень зарплати на місяць, залежно від категорії, кількості годин тощо. 

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