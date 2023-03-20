Педагоги Одессы могут получить доплаты и надбавки
Помимо базовой заработной платы педагоги могут получать дополнительные выплаты. Размеры доплат за отдельные виды работы устанавливаются в соответствии с Постановлением №1391.
Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров Украины.
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Оплата труда педагога может быть определена как через час, так и за месяц работы, в зависимости от типа и условий труда. Помимо базовой заработной платы педагоги могут получать дополнительные выплаты за:
- педагогическое мастерство,
- научную работу,
- доплаты за преподавание дополнительных предметов,
- классного руководителя,
- разные виды доплат и компенсаций (например, за преподавание в тяжелых или вредных условиях, за перевыполнение нормативов) и т.д.
Какие доплаты и надбавки имеют учителя в 2023 году
Кроме оплаты по ставке педагоги имеют право на доплаты и надбавки. Размеры доплат за отдельные виды работы устанавливаются в соответствии с Постановлением №1391.
Наиболее распространенными доплатами и надбавками у педработников в настоящее время являются:
- надбавка за стаж педагогической (также научно-педагогической) работы – 10% (3 года), 20% (20 лет) и 30% (30 лет);
- надбавка за престижность труда – 20%;
- доплата за проверку письменных работ – 15% (в 1 – 4 классах, независимо от нагрузки), 10 – 20% (в 5 – 12 классах, но здесь все зависит от предмета: 20% – язык и литература, 15% – математика, 10% – иностранный язык, чертеж);
- доплата за классное руководство – 20% (начальные классы), 25% (старшие классы);
- доплаты за заведование и руководство кружками, лабораториями и т.п. – 10 – 15%;
- надбавка за сертификацию – 20% (в течение срока действия сертификата).
Ожидать ли повышения зарплаты учителям Одесской области
В Кабмине отмечают, что зарплата учителей должна соответствовать их квалификации и опыту. Поэтому в основе начисления оплаты труда заложена единая тарифная сетка, а также педагоги могут получать надбавки и доплаты.
Повышение зарплат учителей в 2023 году было отменено. Решение Кабмина приостанавливает норму, устанавливавшую с 1 января 2023 года минимальный размер ставки зарплаты педагога — четыре прожиточных минимума.
По состоянию на 1 января 2023 года прожиточный минимум составляет 2684 гривен. Поэтому оплата труда учителей в школах в 2023 году остается на уровне предыдущего года.
Одесские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен зарплаты в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д.