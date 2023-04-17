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Цифровые обучающие центры откроют в школах Николаева

17 апреля 2023 15:52
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Цифровые обучающие центры откроют в школах Николаева
Николаевский классический лицей. Фото: Николаевский городской совет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В скором времени в Николаеве заработают цифровые учебные центры для школьников. Они будут функционировать на базе пяти учебных заведений.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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"Дети смогут посещать данный цифровой центр, чтобы проводить время с пользой для себя. Мы с нашими учителями разработали план работы, чтобы предложить определенные направления занятий. Это психологическая служба, обучение, подготовка к мультимедийному национальному тесту, игры, фильмы на английском и русском дальнейшим обсуждением", — отметила руководитель лицея Елена Ведникова.

Напомним, во Всеукраинском конкурсе "Учитель года-2023" победил педагог из Одессы — Олег Денисов. Он завоевал первенство в номинации "Защита Украины".

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