Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "15 місяців полону": на Одещині зустріли двох захисників Зміїного arrow

"15 місяців полону": на Одещині зустріли двох захисників Зміїного

11 липня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"15 місяців полону": на Одещині зустріли двох захисників Зміїного
Діти вітають бійців вдома. Фото: Юлія Єрська
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Додому після довгих 15 місяців полону повернулись двоє прикордонників зі Зміїного. Героїв радісно зустріли в рідному місті Кілії, що на Одещини.

Про це повідомила журналістка Юлія Єрська.

Читайте також:

"Після місяця реабілітації Євген Котляренко та Олександр Компанієць нарешті повернулись додому. Ще 33 захисники острова-скелі і досі перебувають у полоні ворогів. Чекаємо додому всіх полонених українців! Дочекаємось кожного", — йдеться в повідомленні. 

Військових зустрічали обіймами. Фото: Юлія Єрська

Нагадаємо, на 500-й день війни Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, звернувся до українців та подякував усім, хто воює у Чорному морі.

Повернення з полону

У суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також 6 липня Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних. 

11 червня відбувся попередній обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, були оборонці Маріуполя та острова Зміїний.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз