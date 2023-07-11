"15 місяців полону": на Одещині зустріли двох захисників Зміїного

Діти вітають бійців вдома. Фото: Юлія Єрська

Додому після довгих 15 місяців полону повернулись двоє прикордонників зі Зміїного. Героїв радісно зустріли в рідному місті Кілії, що на Одещини.

Про це повідомила журналістка Юлія Єрська.

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"Після місяця реабілітації Євген Котляренко та Олександр Компанієць нарешті повернулись додому. Ще 33 захисники острова-скелі і досі перебувають у полоні ворогів. Чекаємо додому всіх полонених українців! Дочекаємось кожного", — йдеться в повідомленні.

Військових зустрічали обіймами. Фото: Юлія Єрська

Нагадаємо, на 500-й день війни Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, звернувся до українців та подякував усім, хто воює у Чорному морі.

Повернення з полону

У суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також 6 липня Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних.

11 червня відбувся попередній обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, були оборонці Маріуполя та острова Зміїний.