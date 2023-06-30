Річниця звільнення Зміїного: Гуменюк про перший "жест доброї волі" росіян

Військові встановили прапор України на Зміїному. Фото: google

Острів Зміїний був захоплений окупантами з першого дня повномасштабного вторгнення. Його звільнення стало важливим кроком для відновлення економіки країни та ходу війни в цілому. Саме 30 червня 2022 року загарбники продемонстрували свій перший "жест доброї волі". Втім обстріли острова продовжувались й надалі після його звільнення.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Найголовніше, що острів залишається під юрисдикцією України — це звільнена територія. Росіяни час від часу за цей період з моменту його звільнення й демонстрації того самого першого “жесту доброї волі” намагались атакувати острів за допомогою авіації. Вони випробовували та виміряли наскільки щільно ми вже опанували цю територію, але жертв не було", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що ці випробування окупанти досить швидко скасовували, тому що все ж таки наражали свої літаки на небезпеку. Втім росіяни можуть намагатись повторювати атаки, але дуже рідко.

Хронологія подій: від захоплення до звільнення Зміїного

24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко потрапило відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.

29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.

14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.

2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".

17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.

22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.

1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.

7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, у підготовці до звільнення острова Зміїний, що на Одещині, українські бійці тренувалися на аеродромі неподалік. Завдяки проєкту "Гарпун" Україні змогла гарантувати безпеку Чорного моря та узбережжя.