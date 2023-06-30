Годовщина освобождения Змеиного: Гуменюк о первом "жесте доброй воли" россиян

Военные установили флаг Украины на Змеином. Фото: google

Остров Змеиный был захвачен оккупантами с первого дня полномасштабного вторжения. Его увольнение стало важным шагом для восстановления экономики страны и хода войны в целом. Именно 30 июня 2022 захватчики продемонстрировали свой первый "жест доброй воли". Впрочем, обстрелы острова продолжались и в дальнейшем после его освобождения.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Самое главное, что остров остается под юрисдикцией Украины — это освобожденная территория. Россияне время от времени за этот период с момента его освобождения и демонстрации того же первого "жеста доброй воли" пытались атаковать остров с помощью авиации. Они испытывали и насколько плотно мы уже овладели этой территорией, но жертв не было", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что эти испытания оккупанты довольно быстро отменяли, потому что все же подвергали свои самолеты опасности. Впрочем, россияне могут пытаться повторять атаки, но очень редко.

Хронология событий: от восхищения до освобождения Змеиного

24 февраля — враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро попало видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя российские оккупанты захватили остров.

29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.

14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.

2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".

17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.

22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ увольняли Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.

1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" что стоял на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.

7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, в подготовке к освобождению острова Змеиный на Одесчине украинские бойцы тренировались на аэродроме неподалеку. Благодаря проекту "Гарпун" Украина смогла обеспечить безопасность Черного моря и побережья.