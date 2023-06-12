Одеський прикордонник повернувся із полону у свій день народження

Звільнені прикордонники. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

З російського полону повернулися двоє прикордонників Ізмаїльського загону. Вони потрапили до окупантів 24 лютого 2022 року й перебували у неволі майже 16 місяців.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Читайте також:

Майже 16 місяців у неволі перебували двоє прикордонників з Одеської області. Вони були взяті у полон 24 лютого 2022 року на острові Зміїний.

"Варто зазначити, що в одного з охоронців державного кордону на момент звільнення був день народження і це, мабуть, найкращий подарунок, як для військовослужбовця, так і його рідних",— йдеться у повідомленні.

Всього з російського полону було звільнено 95 українських захисників, серед яких 11 прикордонників.

Звільнення з полону

Зазначимо, у результаті чергового обміну полоненими, що відбувся наприкінці квітня, додому повернувся воїн з Одеси. Військовий служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

Реабілітація полонених

Нагадаємо, в Одесі фізичне та психологічне здоров'я бійців Військово-морських сил України, які були в полоні або отримали поранення, відновлюють за допомогою коней. Їзда верхи корисна не лише для тіла, але й чудово сприяє емоційному розвантаженню, знімає м'язове напруження та поліпшує сон. Покращення військові відчувають вже після першого заняття. Фахівці радять пройти весь курс реабілітації.

Як іпотерапія допомагає українським військовим реабілітуватись після поранень, дізнавалися журналісти Новини.LIVE, які побували в одному з одеських Центрів реабілітації.