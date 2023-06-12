Одесский пограничник вернулся из плена в свой день рождения

Освобожденные военнопленные. Фото: Измаильский пограничный отряд

Из российского плена вернулись два пограничника Измаильского отряда. Они попали к оккупантам 24 февраля 2022 года и находились в неволе почти 16 месяцев.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Почти 16 месяцев в неволе находились два пограничника из Одесской области. Они были взяты в плен 24 февраля 2022 на острове Змеиный.

"Стоит отметить, что у одного из пограничников на момент освобождения был день рождения и это, пожалуй, лучший подарок как для военнослужащего, так и его родных", — говорится в сообщении.

Всего из российского плена были освобождены 95 украинских защитников, среди которых 11 пограничников.

Освобождение из плена

Отметим, что в результате очередного обмена пленными, состоявшегося в конце апреля, домой вернулся воин из Одессы. Военный служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Реабилитация пленных

Напомним, в Одессе физическое и психологическое здоровье бойцов Военно-морских сил Украины, которые были в плену или получили ранения, восстанавливают с помощью лошадей. Езда верха полезна не только для тела, но и отлично способствует эмоциональной разгрузке, снимает мышечное напряжение и улучшает сон. Улучшения военные ощущают уже после первого занятия. Специалисты рекомендуют пройти весь курс реабилитации.

Как иппотерапия помогает украинским военным реабилитироваться после ранений, узнавали журналисты Новини.LIVE, побывавшие в одном из одесских центров реабилитации.