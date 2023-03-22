Іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Перші 20 військовослужбовців вже розпочали курс реабілітації

В Одесі фізичне та психологічне здоров'я бійців Військово-морських сил України, які були в полоні або отримали поранення, відновлюють за допомогою коней. Їзда верхи корисна не лише для тіла, але й чудово сприяє емоційному розвантаженню, знімає м’язову напруження та поліпшує сон. Покращення військові відчувають вже після першого заняття. Фахівці радять пройти весь курс реабілітації.

Як іпотерапія допомагає українським військовим реабілітуватись після поранень, дізнавалися журналісти Новини.LIVE, які побували в одному з одеських Центрів реабілітації.

Реабілітація родинами

Вони стояли на захисті Маріуполя до останнього. Обороняли місто від окупантів ціною власного життя та здоров’я. У квітні 2022 року потрапили в полон, де пройшли жорстокі тортури, знущання та побиття. Втім незломлені повернулися додому. Подружжя Євген та Валентина нині починають життя із чистого аркуша. Після пережитого їх мучать жахіття. Аби повернутися до нормального життя, вони вирішили разом пройти реабілітацію.

"Ми з дружиною разом прийшли на реабілітацію. Вона дуже необхідна нам після полону. Бо те, що довелося пережити, будемо ще довго пам’ятати. Перші покращення ми вже відчуваємо. День реабілітації чекаємо із нетерпінням, хочеться їхати сюди, відчувати позитив від спілкування із твариною. Спершу такі відчуття, що кінь великий, а ти невелика сутність поряд із ним. Втім після повноцінного заняття відчуваємо позитив і спокій", — розповідає військовослужбовець ВМС ЗСУ Євген.

Терапевтична дія від занять із кіньми

Фахівці кінного клубу, де проходять реабілітацію військовослужбовці ВМС, зазначають: головна специфіка іпотерапії у тому, що заняття відбуваються без сідла. Людина сідає на коня, який оснащений вальтрапом та спеціальними ручками. Під час ходьби тварина має своєрідну амплітуду рухів, яка впливає на нервову систему, психоемоційний стан, м’язи та хребет людини.

"Завдяки заняттям з іпотерапії підвищується мозкова активність, і це сприяє розвитку психоемоційного стану. На фізичному рівні м’язи починають по-іншому працювати: іде вплив на спину, точково на больові місця, і це має терапевтичний вплив. Залежно від того, яка у кого проблема, ми підбираємо вправи",— зазначає іпотерапевт Анастасія Гродська.

Підхід до реабілітації військових після полону та поранень, каже Анастасія, різниться. У першому випадку іпотерапевти роблять акцент на емоційному стані людини. Дають військовим більше можливості обіймати, пестити, чистити гривастого. У другому — переважають фізичні вправи.

"На перших заняттях ми даємо менш активне навантаження, військові просто їздять, звикають до цих відчуттів. Згодом на кожному занятті додаємо вправи, наприклад, коли людина пересаджується задом наперед та їздить на спині у коня. Або можуть бути вправи їзди на ліктях",— розповідає іпотерапевт Анастасія Гродська.

Миттєві покращення

Військовослужбовець Євген вже відчув перші позитивні зміни свого психоемоційного стану. Каже, став більш уважним, збільшилася швидкість реакції. Крім того, вдалося подолати внутрішні страхи, депресію та заспокоїти нервову систему.

"Коні роблять свою справу: гладиш їх, годуєш, їздиш на гривастих — все це позитивно відбивається на нашому стані. Раніше я ніколи в житті ще не їздив на конях, а тут вперше зробив те, про що колись у дитинстві мріяв. Відповідно, емоції найкращі, найвищі, природа робить свою справу, як і кішки, собаки та інші тварини", — ділиться своїми емоціями Євген.

У центрі психологічної підтримки Благодійного фонду сприяння розвитку ВМС України кажуть, мета проєкту — оздоровлення тіла, розуму та духу військовослужбовців за допомогою терапевтичної роботи, що ґрунтується на заняттях із кіньми. В Одесі такий вид реабілітації відбувається на базі кінного клубу "Стетсон". Перша група із 20 військовослужбовців уже розпочала курс.

"Реабілітація за допомогою іпотерапії — загальновідома практика, яка застосується в Ізраїлі, США. У них це державна програма, яку проходять військовослужбовці та ветерани цих країн. У нас це новий напрям, тому сподіваємося, що він буде розширюватися та набирати популярності. Сподіваємося на позитивний ефект та успіх", — наголошує виконавчий директор БФ "Сприяння розвитку ВМС ЗС України" Алла Бочевар.

Програма іпотерапії передбачена для військовослужбовців ВМС України, які перебували в полоні або дістали поранення. У центрі психологічної підтримки переконані, що після закінчення курсу захисники та захисниці відновлять свій психоемоційний стан і зможуть повернутися на службу, щоб наблизити нашу спільну перемогу.