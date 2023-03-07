Захист від російської агресії: військові моряки отримали нагороди

Завдяки ВМС рф не в змозі висадити десант з моря

Захисники України отримали заслужену нагороду за свою мужність і професіоналізм від командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапи. Він підкреслив, що від кожного члена екіпажу залежить успішне виконання бойових завдань та захист нашої країни з моря.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Пам'ять про побратимів

Командувач нагадав присутнім про побратимів, які віддали свої життя захищаючи Україну з моря. Він запропонував вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання.

"Ми пам’ятаємо всіх наших побратимів, які зустріли ворога у перші дні війни, які на жаль, сьогодні вже не з нами. Це захисники Маріуполя Херсону, Миколаєва, Одеси, а також плавсклад, який захищав Чорне та Азовське море. Пропоную схилити голови та вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання", — звернувся до присутніх віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Командувач відзначив, що сьогодні Військово-Морські Сили продовжують набувати нові навички. Попереду у військових моряків, що багато роботи.

"Сьогодні, Військово-Морські Сили продовжують набувати спроможностей. Зараз 25 тис. квадратних кілометрів є сірою зоною, куди не заходять кораблі росії, побоюючись знищення. Попереду звільнення решти нашої виключної економічної зони, яка становить понад 70 тис. квадратних кілометрів і для цього дуже потрібна ваша робота", — наголосив командувач.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.

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