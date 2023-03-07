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Захист від російської агресії: військові моряки отримали нагороди

7 березня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Завдяки ВМС рф не в змозі висадити десант з моря
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Захисники України отримали заслужену нагороду за свою мужність і професіоналізм від командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапи. Він підкреслив, що від кожного члена екіпажу залежить успішне виконання бойових завдань та захист нашої країни з моря.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України

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Пам'ять про побратимів

Командувач нагадав присутнім про побратимів, які віддали свої життя захищаючи Україну з моря. Він запропонував вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. 

Олексій Неїжпапа

"Ми пам’ятаємо всіх наших побратимів, які зустріли ворога у перші дні війни, які на жаль, сьогодні вже не з нами. Це захисники Маріуполя Херсону, Миколаєва, Одеси, а також плавсклад, який захищав Чорне та Азовське море. Пропоную схилити голови та вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання", — звернувся до присутніх віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Командувач відзначив, що сьогодні Військово-Морські Сили продовжують набувати нові навички. Попереду у військових моряків, що багато роботи. 

вмс зсу

"Сьогодні, Військово-Морські Сили продовжують набувати спроможностей. Зараз 25 тис. квадратних кілометрів є сірою зоною, куди не заходять кораблі росії, побоюючись знищення. Попереду звільнення решти нашої виключної економічної зони, яка становить понад 70 тис. квадратних кілометрів і для цього дуже потрібна ваша робота", — наголосив командувач.

Олексій Неїжпапа

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, учора, 6 березня, у соцмережах та на Youtube з’явилося відео, на якому видно, як після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Фракція партії "Слуга народу" пропонує присвоїти військовослужбовцю, розстріляному за гасло "Слава Україні", звання "Герой України". Із цим проханням монокоаліціянти звернуться до глави держави.

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