Защита от российской агрессии: военные моряки получили награды

Благодаря ВМС РФ не в состоянии высадить десант из моря

Защитники Украины получили заслуженную награду за свое мужество и профессионализм от командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы. Он подчеркнул, что от каждого члена экипажа зависит успешное выполнение боевых задач и защита нашей страны из моря.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Память о собратьях

Командующий напомнил присутствующим о собратьях, отдавших свою жизнь защищая Украину с моря. Он предложил почтить их память минутой молчания.

"Мы помним всех наших собратьев, встретивших врага в первые дни войны, которые, к сожалению, сегодня уже не с нами. Это защитники Мариуполя Херсона, Николаева, Одессы, а также плавсостав, защищавший Черное и Азовское море. Предлагаю склонить головы и почтить их память минутой молчания", — обратился к собравшимся вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Командующий отметил, что сегодня Военно-Морские Силы продолжают приобретать новые навыки. Впереди у военных моряков много работы.

"Сегодня, Военно-Морские Силы продолжают приобретать возможности. Сейчас 25 тыс. квадратных километров являются серой зоной, куда не заходят корабли россии, опасаясь уничтожения. Впереди освобождение остальной нашей исключительной экономической зоны, которая составляет более 70 тыс. квадратных километров нужна ваша работа", — подчеркнул командующий.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.

Напомним, вчера, 6 марта, в соцсетях и на Youtube появилось видео, на котором видно, как после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Фракция партии "Слуга народа" предлагает присвоить военнослужащему, расстрелянному за лозунг "Слава Украине", звание "Герой Украины". С этой просьбой монокоалицианты обратятся к главе государства.