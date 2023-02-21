Чи можливий наступ рф на Одесу

На Одещині готові давати відсіч ворогу

Від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.

Про це повідомив командувач Військово-Морських сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Якщо порівнювати сили та засоби чорноморського флоту рф з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому дванадцять до одного. На даний час у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази", — зазначив Олексій Неїжпапа.

Також він додав, що на сьогодні, ВМС пильно стежить за небом. Військові збивають ракети, безпілотні літальні апарати та інший металобрухт російського та іранського виробництва.

Резніков про наступ на Одесу

"Для того, щоб ризикувала Одеса, вони мають панувати на Чорному морі, але ми цього їх лишили, коли відправили флагман "Москва" за відомою адресою. Тому з моря я не бачу загроз для Одеси та можливостей у росіян", — зазначив на брифінгу Олексій Резніков.

Також міністр оборони додав, що по суходолу наступ на Одесу також малоймовірний. Окупантам спочатку слід пройти Херсон, потім форсувати Дніпро і Миколаїв, а вони вже намагалися це робити минулого разу. Результат всі відомий.

Раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.