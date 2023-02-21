Возможно ли наступление России на Одессу

Стратегические подступы к Одесской области под контролем ВМС — Неежпапа
С начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.
Об этом сообщил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа.
-
Для безопасности: в МОН призывают школы в Украине перейти на онлайн-обучение 22-24 февраля
-
Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет
-
Требовал взятку в тысячу долларов: судью с Кировоградщины отстранили от работы
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Крупный авиаперевозчик Германии отменил 34 тыс. рейсов: названа причина
-
Французская компания подала в суд на российский "Газпром" за не доснабжение газа
-
Путин наградил ракетную бригаду, которая сбила малазийский "Боинг"
-
В результате землетрясения в Турции погиб спортивный директор "Хатайспора"
-
Ядерные испытания КНДР загрязняют грунтовые воды: каким странам это чревато
-
Для украинских водителей хотят ввести еще одно требование: за нарушение — штраф
"Если сравнивать силы и средства черноморского флота РФ с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем двенадцать к одному. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров, разница этих потенциалов уменьшилась в три раза", — отметил Алексей Неежпапа.
Также он добавил, что на сегодня ВМС пристально следит за небом. Военные сбивают ракеты, беспилотные летательные аппараты и другой металлолом российского и иранского производства.
Резников о наступлении на Одессу
"Для того чтобы рисковать Одесса, они должны властвовать на Черном море, но мы этого их оставили, когда отправили флагман "Москва" по известному адресу. Поэтому с моря я не вижу угроз для Одессы и возможностей у россиян", — отметил на брифинге Алексей Резников.
Также министр обороны добавил, что по суше наступление на Одессу также маловероятно. Оккупантам сначала следует пройти Херсон, потом форсировать Днепр и Николаев, а они уже пытались это делать в прошлый раз. Результат все известен.
Ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.