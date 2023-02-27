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Кораблі рф бояться підходити до Одеси: Неїжпапа про роботу ВМС ЗСУ

27 лютого 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кораблі рф бояться підходити до Одеси: Неїжпапа про роботу ВМС ЗСУ
Втім звільнити треба більше акваторії
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кораблі флоту рф бояться наближатися до контрольованих Україною берегів. Наразі так звана "сіра" зона складає близько 25 тисяч квадратних км.

Про це заявив командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

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У перші дні широкомасштабного вторгнення російських загарбників бачили неозброєним оком у морі неподалік Одеси. Втім зараз вони вже не підходять до контрольованих Україною берегів. 

"Сьогодні 25 тисяч квадратних кілометрів українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі росії, побоюючись знищення. Це площею майже як територія Одеської або Харківської областей. Загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів", — зазначив Олексій Неїжпапа.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.

Тим часом контрнаступ на тимчасово окупований Крим — подія, на яку чекають всі українці. Втім, легко півострів віддавати не будуть, однак сам бій буде відбуватись не за Донецьким сценарієм. Деталі в матеріалі.

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