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В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

22 марта 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ
Первые 20 военнослужащих уже приступили к курсу реабилитации
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Одессе физическое и психологическое здоровье бойцов Военно-морских сил Украины, которые были в плену или получили ранения, восстанавливают с помощью лошадей. Езда верхом полезна не только для тела, но и отлично способствует эмоциональной разгрузке, снимает мышечное напряжение и стабилизирует сон. Улучшения военные ощущают уже после первого занятия. Специалисты рекомендуют пройти весь курс реабилитации.

Как иппотерапия помогает украинским военным реабилитироваться после ранений, узнавали журналисты Новини.LIVE, которые побывали в одном из одесских центров реабилитации.

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Они стояли на защите Мариуполя до последнего. Защищали город от оккупантов ценой собственной жизни и здоровья. В апреле 2022 года попали в плен, где прошли жестокие пытки, издевательства и избиения. Впрочем, несокрушимые вернулись домой. Супруги Евгений и Валентина сейчас начинают жизнь с чистого листа. После пережитого их мучают ужасы. Чтобы вернуться в нормальную жизнь, они решили вместе пройти реабилитацию.

"Мы с женой вместе пришли на реабилитацию. Она очень необходима нам после плена. Потому что то, что пришлось пережить, будем еще долго помнить. Первые улучшения мы уже чувствуем. День реабилитации ждем с нетерпением, хочется ехать сюда, чувствовать позитив от общения с животным. Сначала такие ощущения, что лошадь велика, а ты небольшая сущность рядом с ним. Впрочем, после полноценного занятия чувствуем позитив и покой", — рассказывает военнослужащий ВМС ВСУ Евгений.

Терапевтическое действие от занятий с лошадьми

Специалисты конного клуба, где проходят реабилитацию военнослужащие ВМС, отмечают: главная специфика иппотерапии состоит в том, что занятия проходят без седла. Человек садится на лошадь, оснащенную вальтрапом и специальными ручками. При ходьбе животное имеет своеобразную амплитуду движений, которая влияет на нервную систему, психоэмоциональное состояние, мышцы и позвоночник человека.

"Благодаря занятиям по иппотерапии повышается мозговая активность и это способствует развитию психоэмоционального состояния. На физическим уровне мышцы начинают по-другому работать: идет влияние на спину, точечно на болевые места и это оказывает терапевтическое влияние. В зависимости от проблемы мы подбираем упражнения", — отмечает иппотерапевт Анастасия Гродская.

Подход к реабилитации военных после плена и ранений, говорит Анастасия, отличается. В первом случае иппотерапевты делают упор на эмоциональном состоянии человека. Дают военным больше возможности обнимать, ласкать, чистить гривастого. Во втором — преобладают физические упражнения.

"На первых занятиях мы даем менее активную нагрузку, военные просто ездят, привыкают к этим ощущениям. Впоследствии, на каждом занятии добавляем упражнения, например, когда человек пересаживается задом вперед и ездит на спине у лошади. Или могут быть упражнения езды на локтях", — рассказывает иппотерапевт Анастасия Гродская.

Мгновенные улучшения

Военнослужащий Евгений уже ощутил первые положительные изменения своего психоэмоционального состояния. Говорит, что стал более внимательным, увеличилась скорость реакции. Кроме того, удалось преодолеть внутренние страхи, депрессию и успокоить нервную систему.

"Лошади делают свое дело: гладишь их, кормишь, ездишь на гривастых — все это положительно отражается на нашем состоянии. Раньше я никогда в жизни еще не ездил на лошадях, а здесь впервые сделал то, о чем когда-то в детстве мечтал. Соответственно, эмоции лучшие, самые высокие, природа делает свое дело, как и кошки, собаки и другие животные",— делится своими эмоциями Евгений.

В центре психологической поддержки Благотворительного фонда содействия развитию ВМС Украины говорят, что цель проекта — оздоровление тела, ума и духа военнослужащих с помощью терапевтической работы, основанной на занятиях с лошадьми. В Одессе такой вид реабилитации проходит на базе конного клуба "Стетсон". Первая группа из 20 военнослужащих уже начала курс.

"Реабилитация с помощью иппотерапии — общеизвестная практика, которая применится в Израиле, США. У них это государственная программа, которую проходят военнослужащие и ветераны этих стран. У нас это новое направление, поэтому надеемся, что оно будет расширяться и набирать популярность. Надеемся и позитивное эффект и успех", — отмечает исполнительный директор БФ Содействие развитию ВМС ВС Украины Алла Бочевар.

Программа иппотерапии предусмотрена для военнослужащих ВМС Украины, которые находились в плену или получили ранения. В центре психологической поддержки убеждены, что после окончания курса защитники и защитницы восстановят свое психоэмоциональное состояние и смогут вернуться на службу, чтобы приблизить нашу общую победу.

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