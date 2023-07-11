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"15 месяцев плена": в Одесской области встретили двух защитников Змеиного

11 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"15 месяцев плена": в Одесской области встретили двух защитников Змеиного
Дети поздравляют бойцов дома. Фото: Юлия Ерская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Домой после долгих 15 месяцев плена вернулись двое пограничников со Змеиного. Героев радостно встретили в родном городе Килии Одесской области.

Об этом сообщила журналистка Юлия Ерская.

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"После месяца реабилитации Евгений Котляренко и Александр Компаниец наконец-то вернулись домой. Еще 33 защитника острова-скалы до сих пор находятся в плену врагов. Ждем домой всех пленных украинцев! Дождемся каждого", — говорится в сообщении.

Военных встречали объятиями. Фото: Юлия Ерская
Военных встречали объятиями. Фото: Юлия Ерская

Напомним, на 500-й день войны Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, обратился к украинцам и поблагодарил всех, кто воюет в Черном море.

Возвращение из плена

В субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также 6 июля Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.

11 июня состоялся предыдущий обмен пленными, по результатам которого домой вернулись 95 украинских военных. Среди них, в частности, были защитники Мариуполя и острова Змеиный.

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