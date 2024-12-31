Статистика обстрілів 2024: наймасштабніші удари по Одесі

Палаючий палац студентів в Одесі. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Протягом 2024 року Одеська область стала мішенню понад сотні ворожих атак, здійснених Росією. Ці терористичні удари, що коштували агресору десятки мільярдів доларів, не можуть зрівнятися з неоціненною втратою людських життів. Кілька десятків мирних жителів загинули, залишивши рідних і близьких у глибокому горі та скорботі. Це вкотре підкреслює, що навіть найбільші фінансові витрати не можуть компенсувати втрати, які завдає війна, залишаючи родини без батьків, дітей та близьких.

Журналісти Новини.LIVE зібрали наймасштабніші ворожі атаки на Одеську область за 2024 рік.

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Новорічна атака

Рік для Одеси почався з жахливого випробування — масованої атаки дронами-камікадзе, що летіли на місто протягом кількох годин. Ворог цілеспрямовано бив по мирних жителях, завдавши ударів по п'яти багатоповерхівках у різних районах. Внаслідок чого троє людей отримали поранення, а підліток, який під час удару перебував на балконі, загинув від уламків безпілотника.

Наслідки влучання дрона у будинок 1 січня. Фото: Новини.LIVE/ Катерина Долженко

"Подарунок" на День народження мера

Друга страшна атака на Одесу сталася вже через два тижні після попередньої — символічно, у день народження міського голови 17 січня. Протягом ночі та ранку російські терористи знову запустили дрони-камікадзе на місто. Більшість із них сили ППО успішно збили, проте уламки деяких дронів впали на житлові квартали в центрі міста, пошкодивши багатоповерхівки та тепломережі. Внаслідок цього понад 60 будинків залишилися без опалення у розпал зими. Проте вже до вечора тепло поступово поверталося в оселі одеситів.

Наслідки дронової атаки на Одесу 17 січня. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Початок лютого

Черговий напад стався вже вночі 8 лютого. Росіяни намагалися дронами-камікадзе влучити у прибережну інфраструктуру, однак уламки впали у житловому кварталі, де було пошкоджено недобудову та заклад освіти. У багатоповерхівці вибито вікна, а в навчальному корпусі постраждали дах та перекриття. Цього разу ворог фактично вперше використав нову тактику та пустив БпЛА на критичній для роботи ППО висоті.

Пошкоджений навчальний заклад від атаки 8 лютого. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Внаслідок цього постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми.

Наслідки пошкодження неробочої будівлі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Трагедія на Добровольського

Однією з найкривавіших російських атак після трагедії у ЖК "Тірас", стало влучання дрона-камікадзе у житловий будинок на проспекті Володимира Великого (кол. Добровольського). Ворожий боєприпас посеред ночі повністю зруйнував цілий підʼїзд, коли люди спали у своїх ліжках. Загалом тоді під завалами загинули 12 людей, з яких 5 — діти різного віку.

Зруйнований будинок на проспекті Добровольського 2 березня. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Наступного дня у місті було оголошено день жалоби за двома родинами. А одесити у дворі створили своєрідний меморіал памʼяті, куди несли квіти, свічки та іграшки.

Атака на президента

Вже за чотири дні, коли Одеса прощалася із загиблими від атаки 2 березня, росіяни атакували припортову інфраструктуру балістикою. У цей час місто відвідували Президент України Володимир Зеленський та грецька делегація на чолі з премʼєр-міністром країни, які і стали свідками удару.

Президент України з грецькою делегацією в одеському порту. Фото: Олег Кіпер

Пізніше президент назвав удар ракетою Іскандер-М навмисною. Внаслідок цього загинуло пʼятеро працівників порту. Про точну кількість поранених не повідомлялося.

Балістичний удар по санаторію

15 березня росіяни знову почали застосовувати нові тактики. Проте вже з балістичним озброєнням. Посеред дня ворог випустив спочатку одну ракету по рекреаційній зоні. А вже після прибуття рятувальників влучила друга ракета, збільшивши кількість постраждалих.

Пошкоджене авто швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Внаслідок цього удару загинула 21 особа, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 74 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також було пошкоджено 64 приватні будинки, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та пожежно-рятувальні автомобілі. Чотири будинки були зруйновані повністю.

Зруйнований балістичною ракетою будинок. Фото: Укрінформ

Удар по цивільних

Вже зранку 24 квітня Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися 30 житлових будинків, в яких вилетіли вікна та осипалася стеля. Внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка, яка була госпіталізована в стані середнього ступеня тяжкості. Також були пошкоджені повітряні лінії, внаслідок чого частина Хаджибейського району залишилася без електропостачання.

Пошкоджені від атаки 24 квітня приватні будинки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одеський замок Гаррі Поттера

Під кінець місяця посеред дня окупанти вдарили по прогулянковій зоні Одеси неподалік морського узбережжя. Цього разу росіяни вперше використали балістичну ракету типу Іскандер-М зі шрапнеллю всередині, які пізніше постійно використовували. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей та собака. А значних руйнувань зазнав Палац студентів більше відомий як "замок Гаррі Поттера". Саме на його дах впала ракета, де зайнялася пожежа.

Пожежа в одеському палаці студентів. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Наслідки пожежі після балістичного удару 29 квітня. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також під час удару від осколкового поранення постраждала маленька дівчинка Злата. За життя дитини батьки боролися майже місяць. Певний час вона провела у комі, а на лікування збирали фактично всім містом. Проте 23 травня серце дівчинки зупинилося.

Похорон маленької одеситки Злати. Фото: Новини.LIVE/ Анастасія Рвачова

Продовольчі склади

Після тривалої паузи наступна терористична атака на Одесу відбулася вже влітку. 24 червня ворог вдарив ракетою по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. Пропагандистські російські ЗМІ повідомляли, що там начебто перебувало озброєння від партнерів. Проте насправді збитки були саме за продуктами харчування.

Наслідки влучання у продовольчі склади 24 червня. Фото: Новини.LIVE/ Анастасія Рвачова

Також неподалік розташований густонаселений район, де ударна хвиля пошкодила близько 30 житлових будинків, вибивши вікна та скло, а в деяких оселях впали стелі. Крім того, були пошкоджені повітряні лінії, внаслідок чого частина Хаджибейського району залишилася без електропостачання. Від атаки постраждала 43-річна жінка, яка була госпіталізована в стані середнього ступеня тяжкості. Про загиблих, на щастя, не повідомлялося.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Одеська міська рада

Масований ракетний удар

26 серпня 2024 року Одещина знову опинилася під прицілом російських ракет, коли ворог завдав масованого удару по цивільних об’єктах. Одним із найбільш постраждалих стало село Усатове, де обстріл пошкодив енергетичну інфраструктуру, залишивши кілька населених пунктів без водопостачання. Також атака завдала значних руйнувань житловим будинкам і залишила кілька родин без даху над головою.

Розбиті будинки у селищі Усатове. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, сильно постраждало транспортне підприємство, яке втратило кілька десятків вантажних автівок. Загалом наслідки атаки виявилися трагічними: загинули семеро людей, ще 47 осіб було поранено.

Наслідки влучання по транспортній компанії. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Атака на Ізмаїл

Вже наступного дня російські війська завдали масованого удару по Ізмаїлу Одеської області за допомогою ударних безпілотників. Атака принесла трагічні наслідки: загинули три людини, серед постраждалих 14 осіб, з яких одна дитина. Ударом пошкоджено житлові будинки, надвірні споруди, автомобілі та важливі інфраструктурні об'єкти, де зайнялася пожежа.

Нічна атака на Ізмаїл 27 вересня. Фото: Олег Кіпер

Наслідки нічної атаки на Ізмаїл 27 вересня. Фото: Суспільне

Чорноморськ під ударом

Жовтень для Одещини розпочався з низки атак на Чорноморськ. Проте найжахаючими з них були два дні поспіль. 8 жовтня російський дрон-камікадзе атакував багатоповерхівку, де повністю зруйнував квартири на 4-6 поверхах. Боєприпас влетів на балкон однієї з квартир. Попри те, що удар відбувся посеред ночі, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Постраждалі від дробового удару квартири. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вже наступного дня маленьке містечко було атаковане двічі. Зранку росіяни вдарили по житловому будинку дронами. Внаслідок цієї атаки постраждали п'ятеро осіб, серед яких була дитина. А вже ввечері ворог вдарив по припортовій інфраструктурі ракетою, де загинули вісім осіб, ще одинадцять було поранено. Через ці удари у Чорноморську 11 жовтня було оголошено днем жалоби.

Пошкоджена багатоповерхівка у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE

Перша атака касетним боєприпасом

Вже у ніч на 19 жовтня Одеса зазнала першого удару касетним боєприпасом. Російські війська атакували житлові райони, пошкодивши триповерховий будинок і понад десять приватних осель. Потужні вибухи спричинили масштабну пожежу, яку рятувальники швидко ліквідували. За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не було.

Наслідки атаки на Одесу 19 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Розбиті та пошкоджені будівлі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дрон влетів у багатоповерхівку

Передостанній місяць став для Одеси найстрашнішим та наймасштабнішим місяцем за кількістю атак. У ніч на 7 листопада росіяни вчинили масовану атаку на місто за допомогою ударних дронів. Як наслідок було пошкоджено фасад та вікна 11-поверхового житлового будинку, а також балкони й вікна двох сусідніх п’ятиповерхівок.

Наслідки дронової атаки на Одесу 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також на землі уламками було знищено 14 припаркованих автомобілів і пошкоджено газопровід, який, на щастя, не загорівся. Один 30-річний чоловік отримав легкі травми.

Пошкоджені біля будинку машини. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Масована атака на Одесу

Вже наступної ночі росіяни вчинили одну з наймасованіших дронових атак на наш регіон. У напрямку півдня летіли майже півсотні БпЛА. Більшу частину збили ППО, проте також були і влучання у різних районах Одеси: один з боєприпасів влучив прямо у приватний будинок. Внаслідок цього загинув 46-річний чоловік, який перебував за кермом автомобіля під час атаки. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення, серед них 91-річна жінка з гострою реакцією на стрес, шістьох постраждалих госпіталізували. Загалом тоді у місті постраждали майже 20 житлових будинків.

Пошкодження будинку, в який прилетів дрон. Фото: Новини.LIVE/ Анастасія Рвачова

Крім житлового сектору, вибуховою хвилею було пошкоджено один з навчальних закладів міста. У ньому вилетіли майже всі вікна та пошкоджено фасад. Через це учні були переведені на дистанційне навчання.

Розбитий фасад навчального закладу. Фото: Одеська міська рада

Одеський район під ударом

На початку листопада росіяни випускали по Одещині дуже велику кількість дронів-камікадзе, що мало свої руйнівні наслідки. 9 листопада під ударом були Одеса та передмістя — надходили повідомлення про пошкодження у різних районах. Проте найпотужніший удар прийшовся біля ЖК "7 небо", де загинула місцева жителька, а 13 осіб отримали поранення, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Також було пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.

Наслідки удару по Одеському району 9 листопада. Фото: Олег Кіпер

Чотири ночі поспіль росіяни тероризували Одесу. У ніч проти 10 листопада загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки у Пересипському районі, гаражі з автомобілями і магазини на стихійному ринку. Також постраждала будівля жіночої консультації. На щастя, минулося без загиблих, а поранення різних ступенів отримали двоє людей.

Вибиті вікна у багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/ Анастасія Рвачова

Руйнування магазинів внаслідок дронової атаки. Фото: Новини.LIVE/ Анастасія Рвачова

Балістика посеред робочого дня

Ще один цілеспрямований удар росіян по цивільних відбувся 18 листопада, коли пообіді вони вдарили по житловому сектору балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Наступного дня стало відомо, що кінцева кількість загиблих становила 11 осіб, серед яких семеро поліцейських, медик та двоє місцевих жителів. Останній загиблий помер у лікарні від отриманих травм. Ще 47 людей, з яких двоє дітей, отримали поранення.

Розбитий будинок після балістичного удару по Одесі 18 листопада. Фото: Олег Кіпер

Внаслідок атаки пошкоджено три багатоквартирні будинки, будівлю університету та дві адміністративні будівлі. Руйнування також зазнали магазини, гаражі та автомобілі містян. Наступного дня у місті оголосили день жалоби за загиблими.

Знищені автівки одеситів. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Удар по адмінбудівлі

Рівно за тиждень, 25 листопада, ворог зранку знову вдарив балістикою у тому ж районі. Атака прийшлась на адмінбудівлю, що не працювала. Проте від ударної хвилі постраждали 30 будівель: 25 багатоквартирних будинків, одна нежитлова будівля та чотири адміністративні будівлі. На щастя, загиблих не було. Проте все ж 11 людей постраждали.

Наслідки балістичного удару по Одесі 25 листопада. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Атака дронів на Одеський район

Ще одною терористичною атакою росіян став масований пуск дронів-камікадзе по Одеському району. Загалом постраждали три населені пункти. Внаслідок ударів було зафіксовано як руйнування будівель, так і людські жертви. Чотирьох постраждалих було госпіталізовано, ще трьом людям надали допомогу на місці.

Дрон влетів у житловий будинок в Одеському районі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Загалом пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін і автомобілі. Також, за даними обласної прокуратури, ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини.

Пошкоджені вибуховою хвилею житлові будинки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Протягом 2024 року Одеська область неодноразово ставала мішенню для потужних ворожих атак. Вибухи, руйнування і сигнали повітряної тривоги тепер невід’ємна частина життя кожного жителя регіону. Особливо важко згадувати моменти, коли ворог цілеспрямовано намагався зламати наш дух, атакуючи енергетику, порти та мирні міста. Однак навіть у найтемніші часи одесити демонструють незламність, перетворюючи свій біль у силу, що живить нашу спільну віру в перемогу.

Нагадаємо, у 2024 році українські сили завдали потужних ударів по російському флоту, знищивши п’ять ворожих кораблів, серед яких підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці втрати суттєво послаблюють позиції Росії в Чорному морі.

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