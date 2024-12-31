Статистика обстрелов 2024: самые масштабные удары по Одессе

Горящий замок студентов в Одессе. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

В течение 2024 года Одесская область стала мишенью более сотни вражеских атак, совершенных Россией. Эти террористические удары, стоившие агрессору десятки миллиардов долларов, не могут сравниться с бесценной потерей человеческих жизней. Это еще раз подчеркивает, что даже самые большие финансовые расходы не могут компенсировать потери, причиняемые войной, оставляя семьи без родителей, детей и близких.

Журналисты Новини.LIVE собрали самые масштабные вражеские атаки на Одесскую область за 2024 год.

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Новогодняя атака

Год для Одессы начался с ужасного испытания — массированной атаки летевшими на город в течение нескольких часов. Враг целенаправленно бил по мирным жителям, нанеся удары по пяти многоэтажкам в разных районах. В результате трое человек получили ранения, а подросток, который во время удара находился на балконе, погиб от осколков беспилотника.

Последствия попадания дрона в здание 1 января Фото: Новини.LIVE/ Екатерина Долженко

"Подарок" на День рождения мэра

Вторая страшная атака на Одессу произошла уже через две недели после предыдущей — символически, в день рождения городского головы 17 января утром российские террористы снова запустили дроны-камикадзе на город. Большинство сил ПВО успешно сбили, однако обломки некоторых дронов упали на жилые кварталы в центре города, повредив многоэтажки и теплосети. 60 домов остались без отопления в разгар зимы. Однако уже к вечеру тепло постепенно возвращалось в дома одесситов.

Последствия дроновой атаки на Одессу 17 января Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Начало февраля

Очередное нападение произошло уже ночью 8 февраля. Россияне пытались с помощью дронов-камикадзе попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и образовательное учреждение. В многоэтажке выбиты окна, а в учебном корпусе пострадали крыша и перекрытия. На этот раз враг фактически впервые использовал новую тактику и запустил БпЛА на критически низкой для работы ПВО высоте.

Поврежденные от атаки 8 февраля учебные заведения. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В результате пострадали двое патрульных полицейских, которые направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам Во время повторного взрыва они получили минно-взрывные травмы.

Последствия повреждения неработающего здания Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Трагедия на Добровольского

Одной из самых кровавых российских атак после трагедии в ЖК "Тирас" стало попадание дрона-камикадзе в жилой дом на проспекте Владимира Великого (кол. Добровольского). Вражеский боеприпас посреди ночи полностью разрушил целый подъезд, когда люди спали в своих кроватях. Всего тогда под завалами погибли двенадцать человек, из которых пятеро — дети разного возраста.

Разрушенный дом по проспекту Добровольского 2 марта Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

На следующий день в городе был объявлен траур по двум семьям. А одесситы во дворе создали своеобразный мемориал памяти, куда несли цветы, свечи и игрушки.

Атака на президента

Уже через четыре дня, когда Одесса прощалась с погибшими от атаки 2 марта, россияне атаковали припортовую инфраструктуру баллистикой. В это время город посещали Президент Украины Владимир Зеленский и греческая делегация во главе с премьер-министром страны, которые стали свидетелями удара.

Президент Украины с греческой делегацией в одесском порту Фото: Олег Кипер

Позже президент назвал удар ракетой "Искандер-М" преднамеренным. В результате этого погибли пятеро работников порта. Точное количество раненых не сообщалось.

Баллистический удар по санаторию

15 марта россияне снова начали применять новые тактики. Однако уже с баллистическим вооружением. Посреди дня враг сначала выпустил одну ракету по рекреационной зоне. А уже после прибытия спасателей попала вторая ракета, увеличив количество пострадавших.

Поврежденное авто скорой помощи Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В результате этого удара погиб 21 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 74 человека получили ранения различной степени тяжести. Также были повреждены 64 частных дома, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и пожарно-спасательные автомобили. Четыре дома были полностью разрушены.

Разрушенный баллистической ракетой дом. Фото: Укринформ

Удар по гражданским

Уже утром 24 апреля Россия атаковала Одессу ракетами тактической авиации. Под ударом оказались 30 жилых домов, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В результате атаки пострадала 43-летняя женщина, которая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Также были повреждены воздушные линии, в результате чего часть Хаджибейского района осталась без электроснабжения.

Поврежденные от атаки 24 апреля частные дома. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Одесский замок Гарри Поттера

Под конец месяца посреди дня оккупанты ударили по прогулочной зоне Одессы недалеко от морского побережья. На этот раз россияне впервые использовали баллистическую ракету типа "Искандер-М" со шрапнелью внутри, которые позже стали использовать постоянно. В результате вражеской атаки погибли двое человек и собака. Значительных разрушений также претерпел Дворец студентов, более известный как "замок Гарри Поттера". Именно на его крышу упала ракета, где начался пожар.

Пожар в одесском дворце студентов. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко.

Последствия пожара после баллистического удара 29 апреля. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также во время удара от осколочного ранения пострадала маленькая девочка Злата. За жизнь ребенка родители боролись почти месяц, а на лечение собирали фактически всем городом. Но 23 мая сердце девочки остановилось.

Похороны маленькой одесситки Златы. Фото: Новини.LIVE/ Анастасия Рвачева

Продовольственные склады

После продолжительной паузы следующая террористическая атака на Одессу произошла уже летом, 24 июня враг ударил ракетой по продовольственному складу одной из сетей магазинов. Пропагандистские российские СМИ сообщали, что там якобы находилось вооружение от партнеров. Однако на самом деле ущерб был связан именно с продуктами питания.

Последствия попадания в продовольственные склады 24 июня Фото: Новини.LIVE/ Анастасия Рвачева

Также неподалеку находится густонаселенный район, где ударная волна повредила около 30 жилых домов, выбив окна и стекла, а в некоторых домах упали потолки, в результате чего часть Хаджибейского района осталась без электроснабжения. От атаки пострадала 43-летняя женщина, которая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. О погибших, к счастью, не сообщалось.

Выбитые окна в доме. Фото: Одесский городской совет

Массированный ракетный удар

26 августа 2024 года Одесчина вновь оказалась под прицелом российских ракет, когда враг нанес массированный удар по гражданским объектам. Одним из наиболее пострадавших стало село Усатово, где обстрел повредил энергетическую инфраструктуру, оставив несколько населенных пунктов без водоснабжения. Также атака нанесла значительные повреждения жилым домам и оставила несколько семей без крова.

Разбитые дома в поселке Усатово Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, сильно пострадало транспортное предприятие, потерявшее несколько десятков грузовых автомобилей. В целом последствия атаки оказались трагичными: погибли семь человек, еще 47 человек было ранено.

Последствия попадания по транспортной компании Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Атака на Измаил

Уже на следующий день российские войска нанесли массированный удар по Измаилу Одесской области с помощью ударных беспилотников. Атака принесла трагические последствия: погибли три человека, среди пострадавших 14 человек, в том числе один ребенок. Ударом повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и важные инфраструктурные объекты, где начался пожар.

Ночная атака на Измаил 27 сентября Фото: Олег Кипер

Последствия ночной атаки на Измаил 27 сентября. Фото: Суспильне

Черноморск под ударом

Октябрь для Одесчины начался с ряда атак на Черноморск. Однако самые ужасные из них были два дня подряд. 8 октября российский дрон-камикадзе атаковал многоэтажку, полностью разрушив квартиры на 4-6 этажах. Боеприпас влетел на балкон одной из квартир. Несмотря на то, что удар произошел посреди ночи, к счастью, никто из людей не пострадал.

Пострадавшие от дробного удара. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Уже на следующий день маленький городок был атакован дважды. В результате этой атаки пострадали пять человек, среди которых был ребенок. А уже вечером враг ударил по припортовой инфраструктуре ракетой, где погибли восемь человек, еще одиннадцать были ранены. В связи с этими ударами в Черноморске 11 октября объявили траур.

Поврежденная многоэтажка в Черноморске. Фото: Новини.LIVE

Первая атака кассетным боеприпасом

Уже в ночь на 19 октября по Одессе нанесли первый удар кассетным боеприпасом. Российские войска атаковали жилые районы, повредив трехэтажный дом и более десяти частных домов. Мощные взрывы вызвали масштабный пожар, который спасатели быстро ликвидировали. По предварительным данным, к счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения не было.

Последствия атаки на Одессу 19 октября. Фото: Новини.LIVE

Разбитые и поврежденные здания в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Дрон влетел в многоэтажку

Позапрошлый месяц стал для Одессы самым страшным и масштабным месяцем по количеству атак. Ночью 7 ноября россияне нанесли массированную атаку на город с помощью ударных дронов. В результате было повреждено фасад и окна 11-этажного жилого дома, а также балконы и окна двух соседних пятиэтажек.

Последствия дроновой атаки на Одессу 7 ноября Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также на земле обломками были уничтожены 14 припаркованных автомобилей и поврежден газопровод, который, к счастью, не загорелся. Один 30-летний мужчина получил легкие травмы.

Поврежденные у дома машины. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Массированная атака на Одессу

Уже следующей ночью россияне совершили одну из самых массированных дроновых атак на наш регион. В сторону юга летели почти полсотни БпЛА. Большую часть сбила ПВО, однако были и попадания в разные районы Одессы: один из боеприпасов попал прямо в частный дом. В результате погиб 46-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля во время атаки. Еще девять человек получили ранения, среди них 91-летняя женщина с острой реакцией на стресс, шестерых пострадавших госпитализировали. Всего тогда в городе пострадало почти 20 жилых домов.

Повреждение дома, в который прилетел дрон. Фото: Новини.LIVE/ Анастасия Рвачева

Кроме жилищного сектора, взрывной волной было повреждено одно из учебных заведений города. В нем вылетели почти все окна и поврежден фасад. Из-за этого ученики были переведены на дистанционное обучение.

Разбитый фасад учебного заведения Фото: Одесский городской совет

Одесский район под ударом

В начале ноября россияне выпускали по Одесчине большое количество дронов-камикадзе, что имело свои разрушительные последствия. 9 ноября под ударом были Одесса и пригород — поступали сообщения о повреждениях в разных районах. Однако самый мощный удар пришелся возле ЖК "7 небо", где погибла местная жительница, а 13 человек получили ранения, среди них двое детей 4 и 16 лет. Также были повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.

Последствия удара по Одесскому району 9 ноября. Фото: Олег Кипер

Четыре ночи подряд россияне терроризировали Одессу. В ночь на 10 ноября захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. В результате повреждения получили жилые дома в Пересыпском районе, гаражи с автомобилями и магазины на стихийном рынке. Также пострадало здание женской консультации. К счастью, обошлось без погибших, а ранения различной степени тяжести получили двое человек.

Выбитые окна в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/ Анастасия Рвачева

Разрушение магазинов в результате дроновой атаки. Фото: Новини.LIVE/ Анастасия Рвачева

Баллистика посреди рабочего дня

Еще один целенаправленный удар россиян по гражданским произошел 18 ноября, когда после обеда они ударили по жилому сектору баллистической ракетой типа "Искандер-М". На следующий день стало известно, что конечное количество погибших составило 11 человек, среди которых семь полицейских, медик и двое местных жителей. Последний погибший скончался в больнице от полученных травм. Еще 47 человек, в том числе двое детей, получили ранения.

Разбитый дом после баллистического удара по Одессе 18 ноября Фото: Олег Кипер

В результате атаки повреждены три многоквартирных дома, здание университета и два административных здания. Разрушения также затронули магазины, гаражи и автомобили горожан. На следующий день в городе объявили день траура по погибшим.

Уничтоженные автомобили одесситов Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Удар по админзданию

Ровно через неделю, 25 ноября, враг снова ударил баллистикой в том же районе. Атака пришлась на нерабочее административное здание. Однако от ударной волны пострадали 30 зданий: 25 многоквартирных домов, одно нежилое здание и четыре административных здания. К счастью, погибших не было. Однако все же 11 человек пострадали.

Последствия баллистического удара по Одессе 25 ноября. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Атака дронов на Одесский район

Еще одной террористической атакой россиян стал массированный пуск дронов-камикадзе по Одесскому району. Всего пострадали три населенных пункта. В результате ударов были зафиксированы как разрушения зданий, так и человеческие жертвы. Четверо пострадавших были госпитализированы, еще троим людям оказали помощь на месте.

Дрон влетел в жилой дом в Одесском районе Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Всего повреждено 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие дворовые сооружения, газопровод и автомобили. Также, по данным областной прокуратуры, враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесчины.

Повреждены взрывной волной жилые дома. Фото: Новини.LIVE/

В течение 2024 года Одесская область неоднократно становилась мишенью для мощных вражеских атак. Взрывы, разрушения и сигналы воздушной тревоги — теперь неотъемлемая часть жизни каждого жителя региона. Однако даже в самые темные времена одесситы демонстрируют несокрушимость, превращая свою боль в силу, питающую нашу общую веру в победу.

Напомним, в 2024 году украинские силы нанесли мощные удары по российскому флоту, уничтожив пять вражеских кораблей, среди которых подлодка "Ростов-на-Дону".

Также мы писали, что на территории Украины находятся около 600 тысяч российских военных. Москва хочет увеличить численность армии.