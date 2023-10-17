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5 мільйонів на нагороди: Одеська облрада оголосила новий конкурс

17 жовтня 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська облрада оголосила конкурс серед населених пунктів
Вигляд на Затоку з повітря. Фото: Український репортер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська обласна рада планує витратити на опитування з доброустрою понад 5 мільйонів гривень. Йдеться про конкурс "Найкращий населений пункт Одеської області".

Про це повідомила депутатка регіональних зборів від "Європейської Солідарності" Юлія Чухало.

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"На конкурс "Кращий населений пункт Одеської області" хочуть витратити 5,5 млн грн. Моя пропозиція була — зупинити витрачання коштів на цей конкурс на період воєнного стану, але вона не сподобалася. Гроші продовжать витрачати цього року, тому що конкурс уже провели — потрібно нагородити", — сказала депутатка.

Нагороди не на часі

За словами Юлії Чухало, депутати збираються оцінювати доброустрій населених пунктів, наприклад: заасфальтованість доріг, розвиток інфраструктури тощо. І за це громади можуть отримати коштовні призи

"Більшість представників інших фракцій вважають, що це нормально витрачати зараз бюджетні кошти на годинники та нагороди. За минулий рік облрада видала понад 1600 нагород, цього року вже понад 1000 нагород. Цитата: "Люди працюють заради цих нагород", — зазначила Чухало.

Нагадаємо, у той час, коли волонтери місяцями збирають кошти на озброєння для бійців, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень. 

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