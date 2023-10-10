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Не на часі: одеська волонтерка Ножевнікова обурилася нагородами облради

10 жовтня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська волонтерка Ножевнікова обурилася нагородами облради
Депутатка з новим годинником. Фото: Таміла Афанасьєва
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У той час, коли волонтери місяцями збирають кошти на озброєння для бійців, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова одеського БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. 

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"Який ще годинник? Які нагороди? Щодня гинуть люди. Щодня кожна копійка — це життя. Ви вже всі запити закрили, що годинник купуєте?" — написала Ножевнікова.

На зображенні може бути: наручний годинник та текст
Подарований годинник. Фото: Таміла Афанасьєва
На зображенні може бути: текст
Розпорядження про нагороду. Фото: Таміла Афанасьєва

Також волонтерка звернулася й до депутатки Афанасьєвої, яка "надзвичайно щаслива" та "давно мріяла про такий подарунок".

"Таміла, поки ти нагороджена за великий вклад у "бла бла бла набір пафосних слів" хтось за тебе помер і його вклад куди дорожче, ніж ось ця ваша показуха", — додала активістка. 

Нагадаємо, під стінами Одеської мерії знову відбувся мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.

Також ми повідомляли, що волонтери незадоволені роботою одеських депутатів та чиновників. 

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