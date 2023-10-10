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Не ко времени: одесский волонтер Ножевникова возмутилась наградами облсовета

10 октября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская волонтерка Ножевникова возмутилась наградами облсовета
Депутат с новыми часами. Фото: Тамила Афанасьева
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В то время, когда волонтеры месяцами собирают средства на вооружение для бойцов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамили Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава одесского БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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"Какие еще часы? Какие награды? Каждый день гибнут люди. Каждый день каждая копейка — это жизнь. Вы уже все запросы закрыли, что часы покупаете?", — написала Ножевникова.

На картинке могут быть: наручные часы и текст
Подаренные часы. Фото: Тамила Афанасьева
На картинке может быть: текст
Распоряжение о награде. Фото: Тамила Афанасьева

Также волонтер обратилась и к депутату Афанасьевой, которая "чрезвычайно счастлива" и "давно мечтала о таком подарке".

"Тамилая, Пока ты награждена за большой вклад в "бла бла бла набор пафосных слов" кто-то за тебя умер и его вклад куда дороже вот эта ваша показуха", — добавила активистка.

Напомним, дед стенами Одесской мэрии снова состоялся митинг. Одесситы требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ.

Также мы сообщали, что волонтеры недовольны работой одесских депутатов и чиновников.

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