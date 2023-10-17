Одесский облсовет объявил конкурс среди населенных пунктов

Вид на залив с воздуха. Фото: Украинский репортер

Одесский областной совет планирует потратить на опрос по благоустройству более 5 миллионов гривен. Речь идет о конкурсе "Лучший населенный пункт Одесской области".

Об этом сообщила депутат регионального собрания от "Европейской Солидарности" Юлия Чухало.

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"На конкурс "Лучший населенный пункт Одесской области" хотят потратить 5,5 млн грн. Мое предложение было — остановить расходование средств на этот конкурс на период военного положения, но оно не понравилось. Деньги продолжат тратить в этом году, потому что конкурс уже провели - нужно наградить", — сказала депутат.

Награды не ко времени

По словам Юлии Чухало, депутаты собираются оценивать благоустройство населенных пунктов, например: заасфальтированность дорог, развитие инфраструктуры и т.д. И за это общины могут получить ценные призы

"Большинство представителей других фракций считают, что это нормально тратить сейчас бюджетные средства на часы и награды. За прошлый год облсовет выдал более 1600 наград, в этом году уже более 1000 наград. Цитата: "Люди работают ради этих наград", — отметила Чухало.

Напомним, в то время, когда волонтеры месяцами собирают средства на вооружение для бойцов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамиле Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен.