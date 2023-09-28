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582 день війни: скільки в Одеській області працює укриттів

28 вересня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
582 день війни: скільки в Одеській області працює укриттів
Вказівник до входу в укриття. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області налічується 2453 укриття. Більшість з них це найпростіші захисні споруди, 923 — це профільні захисні споруди, а ще 602 — протирадіаційні укриття

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА Сергій Готко.

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"Починаючи з повномасштабної агресії в області проводить масштабна робота з забезпечення укриттів. І зараз завдяки підвалам, спорудам подвійного призначення, таким як паркінги, в регіоні працюють 2453 укриття. Є такі, де поки що тривають ремонтні роботи, проте левова частка укриттів працюють", — розповів посадовець.

За словами Сергія Маслянка, начальника управління організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС в Одеській області, серед усієї кількості укриттів – 1993 є найпростішими. 

"Кожний квартал ми проводимо інспекцію захисних споруд. Основні проблеми – незадовільний технічний стан несучих конструкцій, відсутність вентиляції, альтернативного виходу. Мета – 100% забезпечення укриттями людей. І найближчим часом інформація про всі працюючі споруди буде доступна у мобільному додатку "Дія"", – додав посадовець.

Побачити повний перелік сховищ в Одесі можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, до приблизно 24 жовтня 2023 року заплановано проведення капітального ремонту захисної споруди в Одесі. Йдеться про укриття, що розташоване за адресою Заньковецької, 11.

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