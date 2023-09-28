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582 день войны: сколько в Одесской области работает укрытий

28 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
582 день войны: сколько в Одесской области работает укрытий
Указатель ко входу в укрытие. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области насчитывается 2453 укрытия. Большинство из них — это простейшие защитные сооружения, 923 — профильные защитные сооружения, а еще 602 — противорадиационные укрытия.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал директор департамента по гражданской защите, оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Одесской ОВА Сергей Готко.

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Укрытие в Одесской области

"Начиная с полномасштабной агрессии в области проводится масштабная работа по обеспечению укрытий. И сейчас благодаря подвалам, сооружениям двойного назначения, таким как паркинги, в регионе работают 2453 укрытия. Есть такие, где пока продолжаются ремонтные работы, однако львиная доля укрытий работает", — рассказал чиновник.

По словам Сергея Маслянко, начальника управления организации мероприятий гражданской защиты главного управления ГСЧС в Одесской области, среди всего количества укрытий 1993 являются самыми простыми.

"Каждый квартал мы проводим инспекцию защитных сооружений. Основные проблемы неудовлетворительное техническое состояние несущих конструкций, отсутствие вентиляции, альтернативного выхода. Цель 100% обеспечение укрытиями людей. И в ближайшее время информация обо всех работающих сооружениях будет доступна в мобильном приложении "Дія", — добавил чиновник.

Увидеть полный список хранилищ в Одессе можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, примерно до 24 октября 2023 года запланировано проведение капитального ремонта защитного сооружения в Одессе. Речь идет об укрытии, расположенном по адресу ул. Заньковецкой, 11.

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