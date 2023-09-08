На Одещині укриття за 9 мільйонів будуватиме фігурант кримінальних проваджень

Вказівник до укриття. Фото ілюстративне: google.com

В Одеській області тендер на будівництво укриття виграв фігурант кримінальних проваджень. Відділ освіти Болградської міськради на початку навчального року вирішив замовити побудову укриття для місцевої школи у скандальної компанії "Васольбудстрой".

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Табаківський ліцей — єдиний в громаді, де через відсутність будь-якого укриття діти цьогоріч навчатимуться дистанційно. Роботи повинні бути завершені до 1 грудня 2023 року. Якщо підрядник виконає всі умови, діти Табаківського ліцею мають шанс розпочати другий семестр в офлайновій формі навчання.

Що відомо про забудовника

Власник і керівник цієї фірми обвинувачуваний у справі про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Та це не перший випадок, коли громада користується послугами "Васольбудстрой". Вже раніше Городненська сільська рада Болградського району минулого року замовила у "Васольбудстрой" капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти. Вартість робіт майже півтора мільйона гривень. На той момент фірма вже фігурувала в кримінальному провадженні.

Нагадаємо, щодня на Одещині не проходить без оголошення мільйонного тендеру. І якщо вчора ми писали про плани міського КП закупити дерева на 6 мільйонів, то вже сьогодні стало відомо про розроблення комплексного плану просторового розвитку території міста Южне. На це планують виділити чимало — 15,5 мільйонів.