В Одесской области укрытие за 9 миллионов будет строить фигурант уголовных производств

Указатель к укрытию. Фото иллюстративный: google.com

В Одесской области тендер на строительство укрытия выиграл фигурант уголовных производств. Отдел образования Болградского горсовета в начале учебного года решил заказать строительство укрытия для местной школы у скандальной компании "Васольбудстрой".

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Договор на строительство был заключен без проведения конкурса, а стоимость таких работ составляет более 9 миллионов.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

Табаковский лицей — единственный в общине, где из-за отсутствия какого-либо укрытия дети в этом году будут учиться дистанционно. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2023г. Если подрядчик выполнит все условия, у детей Табаковского лицея есть шанс начать второй семестр в офлайновой форме обучения.

Что известно о застройщике

Владелец и руководитель этой фирмы обвиняемый по делу о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Но это не первый случай, когда община пользуется услугами "Васольбудбуд". Уже раньше Гродненский сельский совет Болградского района в прошлом году заказал у "Васольбудстрой" капитальный ремонт, обустройство укрытия здания учебного заведения Стоимость работ почти полтора миллиона гривен. В тот момент фирма уже фигурировала в уголовном производстве.

Напомним, каждый день в Одесской области не проходит без объявления миллионного тендера. И если вчера мы писали о планах городского КП закупить деревья на 6 миллионов, то уже сегодня стало известно о разработке комплексного плана пространственного развития территории города Южное. На это планируют выделить ни много ни мало — 15 с половиной миллионов.