Дерева за 6 мільйонів: в Одесі оголосили черговий "важливий" тендер

Вишня дрібноголчаста Канзан. Фото: google

Поки одесити вже понад тиждень мітингують під стінами мерії проти "важливих тендерів", на сайті з держзакупівель з’явився новий тендер. Цього разу з міського бюджету планують витратити 6 мільйонів на декоративні дерева.

Про це Новини.LIVE дізнались на сайті державних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Дерева за 6 мільйонів

Замовником стало Комунальне підприємство "Міськзелентрест". загалом за 6 мільйонів планують закупити понад 200 дерев. Серед них:

Граб колоновидний "Лукас" (Carpinus betulus "Lukas") — 10 шт.;

Тис ягідний – форма "куля" (Taxus baccata "Ball") — 60 шт.;

Тис ягідний – форма "спіраль" (Taxus baccata "Spiral") — 29 шт.;

Тис ягідний – форма "конус" (Taxus baccata "Cone G") — 35 шт.;

Кедр Гімалайський "Філин Блу" (Cedrus deodora "Feeling Blue") — 4 шт.;

Вишня дрібнопильчаста Канзан (Prunus ser. Kanzan) — 20 шт.;

Граб звичайний "Блок" (Carpinus betulus) — 18 шт.;

Тис середній Хіллі (Táxus media "Hilli") — 40 шт.

Кедр Атласький (Cedrus Atlantica) — 10 шт.

Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Переможцем тендеру стала ФОП "Борисенко Оксана Геннадіївна". Вона оцінила закупку на 25 тисяч дешевшою за початкову ціну.

Переможець тендеру. Фото: скриншот

Ввосьме одесити зібрались під будівлею мерії аби в місті припинили виділяти сотні мільйонів бюджетних коштів на ремонтні роботи, в той час, як потреби військових повністю не закриті. Люди вважають, що реконструкції судів, театрів, доріг наразі не на часі. Тим часом важливо витрачати кошти на закупівлю турнікетів, дронів та іншої військової амуніції. Геннадій Труханов вперше за вісім днів мітингу вийшов до людей. Відео розмови міського голови з людьми дивіться в матеріалі.