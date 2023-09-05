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Труханов вийшов до мітингувальників під будівлю мерії: що сказав мер Одеси

5 вересня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Труханов вийшов до мітингувальників під будівлю мерії: що сказав мер Одеси
Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ввосьме одесити зібрались під будівлею мерії аби в місті припинили виділяти сотні мільйонів бюджетних коштів на ремонтні роботи, в той час, як потреби військових повністю не закриті. Люди вважають, що реконструкції судів, театрів, доріг наразі не на часі. Тим часом важливо витрачати кошти на закупівлю турнікетів, дронів та іншої військової амуніції. Геннадій Труханов вперше за вісім днів мітингу вийшов до людей. 

Відео розмови міського голови з людьми опублікував Володимир Самайчук. 

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Міський голова запевнив одеситів, що всі запити військових, які надходять до міської влади закриті. На це є окремі кошти яких наразі достатньо. Крім того, мер міста вважає, що мітингувальників використовують штатні політики. 

"Я як чув суспільство, так і чую. Просто, як що в нас не було б комунікації і ви прийшли гаркнули і я почув … давайте так, я чув, чую і буду чути. І буду спілкуватись, але я хочу, щоб ми спілкувались в цивілізований спосіб. Не те щоб кричали "Гена трус" і інше ми потім розберемось. Вас використовують сьогодні штатні політики", — сказав Геннадій Труханов. 

Нагадаємо, 2 вересня, коли Одеса відзначала 229-ту річницю з дня заснування, містяни влаштували мітинг під стінами мерії. Вимагали скасувати тендери, що можуть зачекати, а кошти направити ЗСУ. Журналісти Новини.LIVE з місця події.

Зазначимо, одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 мільйонів. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів. В питанні розбиралась редакція Новини.LIVE.

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