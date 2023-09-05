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Труханов вышел к митингующим под здание мэрии: что сказал мэр Одессы

5 сентября 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Труханов вышел к митингующим под здание мэрии: что сказал мэр Одессы
Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В восьмой раз одесситы собрались под зданием мэрии, чтобы в городе прекратили выделять сотни миллионов бюджетных средств на ремонтные работы, в то время как нужды военных полностью не закрыты. Люди считают, что реконструкции судов, театров, дорог пока не ко времени. Между тем, важно тратить средства на закупку турникетов, дронов и другой военной амуниции. Геннадий Труханов впервые за восемь дней митинга вышел к людям.

Видео разговора мэра с людьми опубликовал Владимир Самайчук.

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Мэр заверил одесситов, что все запросы военных, поступающих в городские власти, закрыты. На это есть отдельные средства которых достаточно. Кроме того, мэр города считает, что митингующие используют штатные политики.

"Я как слышал общество, так и слышу. Просто, как что у нас не было бы коммуникации и вы пришли гаркнули и я услышал… давайте так, я слышал, слышу и буду слышать. И буду общаться, но я хочу, чтобы мы общались цивилизованным способом. Не то чтобы кричали "Гена кролик" и другое мы потом разберемся. Вас используют сегодня штатные политики", — сказал Геннадий Труханов.

Напомним, 2 сентября, когда Одесса отмечала 229-летие со дня основания, горожане устроили митинг под стенами мэрии. Требовали отменить тендеры, которые могут подождать, а средства направить ВСУ. Журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

Отметим, одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 миллионов. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов. В этом вопросе разбиралась редакция Новини.LIVE.

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