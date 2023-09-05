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Деревья за 6 миллионов: в Одессе объявили очередной "важный" тендер

5 сентября 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Деревья за 6 миллионов: в Одессе объявили очередной "важный" тендер
Вишня мелкоголчатая Канзан. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пока одесситы уже больше недели митингуют под стенами мэрии против "важных тендеров", на сайте из госзакупок появился новый тендер. В этот раз из городского бюджета планируют потратить 6 миллионов на декоративные деревья.

Об этом Новини.LIVE узнали на сайте государственных закупок Prozorro.

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Деревья за 6 миллионов

Заказчиком стало Коммунальное предприятие "Горзелентрест". В общей сложности за 6 миллионов планируют закупить более 200 деревьев. Среди них:

  • Граб колоновидный "Лукас" (Carpinus betulus "Lukas") — 10 шт.;
  • Тис ягодный – форма "шар" (Taxus baccata "Ball") — 60 шт.;
  • Тис ягодный – форма "спираль" (Taxus baccata "Spiral") — 29 шт.;
  • Тис ягодный – форма "конус" (Taxus baccata "Cone G") — 35 шт.;
  • Кедр Гималайский "Филин Блу" (Cedrus deodora "Feeling Blue") — 4 шт.;
  • Вишня мелкопильчатая Канзан (Prunus ser. Kanzan) — 20 шт.;
  • Граб обычный "Блок" (Carpinus betulus) — 18 шт.;
  • Тис средний Хилли (Táxus media "Hilli") — 40 шт.
  • Кедр Атласский (Cedrus Atlantica) — 10 шт.
Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот
Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Победителем тендера стала ФЛП "Борисенко Оксана Геннадиевна". Она оценила закупку на 25 тысяч дешевле начальной цены.

Победитель тендера. Фото: скриншот
Победитель тендера. Фото: скриншот

В восьмой раз одесситы собрались под зданием мэрии, чтобы в городе прекратили выделять сотни миллионов бюджетных средств на ремонтные работы, в то время как нужды военных полностью не закрыты. Люди считают, что реконструкции судов, театров, дорог пока не ко времени. Между тем, важно тратить средства на закупку турникетов, дронов и другой военной амуниции. Геннадий Труханов впервые за восемь дней митинга вышел к людям. Видео разговора городского головы с людьми смотрите в материале.

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