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Замість 800 дронів для ЗСУ на Одещині розроблять план розвитку громади

7 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Замість 800 дронів для ЗСУ на Одещині розроблять план розвитку громади
Місто Южне. Фото: omore.city
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кожен день на Одещині не проходить без оголошення мільйонного тендеру. І якщо вчора, ми писали про плани міського КП закупити дерева на 6 мільйонів, то вже сьогодні стало відомо про розроблення комплексного плану просторового розвитку території міста Южне.На це планують виділити не багато, не мало — 15 з половиною мільйонів. 

Про це Новини.LIVE дізнались на сайті державних закупівель Prozorro.

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План розвитку  Южного

Замовником стало Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території міста Южне переможець має надати до 31 грудня 2024 року. В розробці містобудівної документації потрібно буде передбачити наступні проєктні рішення: 

  1. Врахувати планувальні рішення, що містяться в раніше затвердженій містобудівній документації та не суперечитимуть рішенням комплексного плану; 
  2. Забезпечити розвиток соціальної інфраструктури. 
  3. Формування рекреаційних зон. 
  4. Передбачити розвиток транспортних мереж: трубопровідного, залізничного, автомобільного, морського та повітряного. 
  5. Передбачити розвиток/модернізацію інженерних мереж та транспортної інфраструктури. 
  6. Передбачити розробку та впровадження інтегрованої системи поводження з твердими побутовими відходами.
Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот
Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Нагадаємо, одесити збираються під будівлею мерії, аби в місті припинили виділяти сотні мільйонів бюджетних коштів на ремонтні роботи, в той час, як потреби військових повністю не закриті. Люди вважають, що реконструкції судів, театрів, доріг наразі не на часі. Тим часом важливо витрачати кошти на закупівлю турнікетів, дронів та іншої військової амуніції. Геннадій Труханов вперше за вісім днів мітингу вийшов до людей.  Відео розмови міського голови з людьми дивіться в матеріалі.

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