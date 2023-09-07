Вместо 800 дронов для ВСУ в Одесской области разработают план развития общины
Каждый день в Одесской области не проходит без объявления миллионного тендера. И если вчера мы писали о планах городского КП закупить деревья на 6 миллионов, то уже сегодня стало известно о разработке комплексного плана пространственного развития территории города Южное. На это планируют выделить ни много ни мало — 15 с половиной миллионов.
Об этом Новини.LIVE узнали на сайте государственных закупок Prozorro.
План развития Южного
Заказчиком стало Управление архитектуры и градостроительства Южного городского совета. Разработка комплексного плана пространственного развития территории города Южный победитель должен предоставить до 31 декабря 2024 года. В разработке градостроительной документации нужно будет предусмотреть следующие проектные решения:
- Учесть планировочные решения, содержащиеся в ранее утвержденной градостроительной документации, и не будут противоречить решениям комплексного плана;
- Обеспечить развитие социальной инфраструктуры.
- Формирование рекреационных зон.
- Предугадать развитие транспортных сетей: трубопроводной, железнодорожной, автомобильной, морской и воздушной.
- Предусмотреть развитие/модернизацию инженерных сетей и транспортной инфраструктуры.
- Предусмотреть разработку и внедрение встроенной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.
Напомним, одесситы собираются под зданием мэрии, чтобы в городе перестали выделять сотни миллионов бюджетных средств на ремонтные работы, в то время как нужды военных полностью не закрыты. Люди считают, что реконструкции судов, театров, дорог пока не ко времени. Между тем, важно тратить средства на закупку турникетов, дронов и другой военной амуниции. Геннадий Труханов впервые за восемь дней митинга вышел к людям. Видео разговора городского головы с людьми смотрите в материале.