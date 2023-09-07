Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вместо 800 дронов для ВСУ в Одесской области разработают план развития общины arrow

Вместо 800 дронов для ВСУ в Одесской области разработают план развития общины

7 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вместо 800 дронов для ВСУ в Одесской области разработают план развития общины
Город Южный. Фото: omore.city
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Каждый день в Одесской области не проходит без объявления миллионного тендера. И если вчера мы писали о планах городского КП закупить деревья на 6 миллионов, то уже сегодня стало известно о разработке комплексного плана пространственного развития территории города Южное. На это планируют выделить ни много ни мало — 15 с половиной миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали на сайте государственных закупок Prozorro.

Читайте также:

План развития Южного

Заказчиком стало Управление архитектуры и градостроительства Южного городского совета. Разработка комплексного плана пространственного развития территории города Южный победитель должен предоставить до 31 декабря 2024 года. В разработке градостроительной документации нужно будет предусмотреть следующие проектные решения:

  1. Учесть планировочные решения, содержащиеся в ранее утвержденной градостроительной документации, и не будут противоречить решениям комплексного плана;
  2. Обеспечить развитие социальной инфраструктуры.
  3. Формирование рекреационных зон.
  4. Предугадать развитие транспортных сетей: трубопроводной, железнодорожной, автомобильной, морской и воздушной.
  5. Предусмотреть развитие/модернизацию инженерных сетей и транспортной инфраструктуры.
  6. Предусмотреть разработку и внедрение встроенной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.
Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот
Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Напомним, одесситы собираются под зданием мэрии, чтобы в городе перестали выделять сотни миллионов бюджетных средств на ремонтные работы, в то время как нужды военных полностью не закрыты. Люди считают, что реконструкции судов, театров, дорог пока не ко времени. Между тем, важно тратить средства на закупку турникетов, дронов и другой военной амуниции. Геннадий Труханов впервые за восемь дней митинга вышел к людям. Видео разговора городского головы с людьми смотрите в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз