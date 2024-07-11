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60 гектарів за добу — Одещина страждає від стихійних пожеж

11 липня 2024 09:57
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині сталось 70 пожеж через спеку за добу: ДСНС
Рятувальник бореться з вогнем. Фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через аномальну спеку на Одещині сталось багато пожеж за останню добу. У самій Одесі було 12 пожеж, а по області —понад 80. З них 70 разів рятувальники виїжджали на загорання сухої рослинності на загальній площі 60,37 га.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС Одещини.

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Пожежі через спеку

У Березівському районі за межами села Нижній Куяльник загорілась суха трава, чагарники та нежитлові господарчі споруди. Пожежу ліквідували через 5 годин, попри пекельну спеку, на площі приблизно 26 га. На щастя, загиблих та постраждалих не було, а житловий будинок вдалося врятувати. На місці працювали 7 одиниць техніки та 33 вогнеборці від ДСНС, а також в гасінні допомагали місцеві.

Пожежа у Березівському районі Одещини
Рятувальники гасять вогонь на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Ще одна пожежа сталася в Одеському районі, за межами села Надлиманське.Там рятувальники знову отримали виклик і, прибувши на місце, виявили загорання сухої трави, чагарника та очерету двома окремими осередками. Пожежу ліквідували за декілька годин на площі 4 га. Знову ж таки, обійшлося без загиблих та постраждалих. На місці працювали 6 одиниць техніки та 40 вогнеборців.

Горить суха трава на Одещині
Вогнеборець ліквідує вогонь на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

У селі Світле, Фонтанська територіальна громада, на вулиці Квітковій, вдень рятувальники отримали чергове повідомлення про пожежу. Там горіла дерев'яна господарча споруда та суха трава біля неї. Пожежу ліквідували за декілька годин на загальній площі 220 м². Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1969 року народження, якого в стані середньої тяжкості доставили до міської клінічної лікарні. Ймовірною причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем. Від ДСНС залучились 3 одиниці техніки та 17 вогнеборців.

Вогонь через спеку
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа в Одесі

В Одесі, у Пересипському районі на вулиці Мічуріна, на полях зрошення також відбулась пожежа. Рятувальники гасили  загорання очерету. За декілька годин пожежу ліквідували на площі 4,5 га. На місці працювали 5 одиниць техніки та 25 вогнеборців від ДСНС, а також 1 одиниця техніки та 4 члени особового складу від комунальної установи "рятувально-водолазна служба".

Нагадаємо, що через високі температури та сильні пориви вітру в Одесі і області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож варто дотримуватись правил поводження з вогнем та турботливо ставитись до природи.

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