На Одесчине произошло 70 пожаров из-за жары за сутки: ГСЧС

Спасатель сражается с огнем. Фото: ГСЧС Одесщины

Из-за аномальной жары в Одесской области произошло много пожаров за последние сутки. В самой Одессе было 12 пожаров, а по области более 80. Из них 70 раз спасатели выезжали на возгорание сухой растительности на общей площади 60,37 га.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Одесщины.

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Пожары из-за жары

В Березовском районе, за пределами села Нижний Куяльник, загорелась сухая трава, кустарники и нежилые хозяйственные постройки. Пожар был ликвидирован через 5 часов, несмотря на адскую жару, на площади примерно 26 га. К счастью, погибших и пострадавших не было, а жилой дом удалось спасти. На месте работали 7 единиц техники и 33 пожарных от ГСЧС, а также в тушении помогали местные.

Спасатели тушат огонь в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесчины

Еще один пожар произошел в Одесском районе, за пределами села Надлиманское. Там спасатели снова получили вызов и, прибыв на место, обнаружили возгорание сухой травы, кустарника и камыша двумя отдельными очагами. Пожар был ликвидирован за несколько часов на площади 4 га. Опять же обошлось без погибших и пострадавших. На месте работали 6 единиц техники и 40 пожарных.

Пожарный ликвидирует огонь в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесяины

В селе Светлое, Фонтанское территориальное общество, на улице Квитковой, днем спасатели получили очередное сообщение о пожаре. Там горела деревянная хозяйственная постройка и сухая трава возле нее. Пожар был ликвидирован за несколько часов на общей площади 220 м². В результате пожара пострадал мужчина 1969 года рождения, которого в состоянии средней тяжести доставили в городскую клиническую больницу. Вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС привлеклись 3 единицы техники и 17 пожарных.

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесяины

Пожар в Одессе

В Одессе, в Пересыпском районе по улице Мичурина, на полях орошения также произошел пожар. Спасатели тушили возгорание камыша. Через несколько часов пожар ликвидировали на площади 4,5 га. На месте работали 5 единиц техники и 25 пожарных от ГСЧС, а также 1 единица техники и 4 члена личного состава от коммунального учреждения "спасательно-водолазная служба".

Напомним, что из-за высоких температур и сильных порывов ветра в Одессе и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому следует соблюдать правила обращения с огнем и заботливо относиться к природе.